尖沙咀美食｜唯港薈GREEN推「日本抹香茶萃下午茶」任食自家製抹茶+焙茶軟雪糕

最近唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN有位星級背景新主廚黃文首師傅（Don）加盟，擁有超過20年經驗，之前曾效力某三星法國餐廳名店。這位熱血主廚帶領廚藝團隊精心炮製全新「日本抹香茶萃下午茶」，認真到嚴選了宇治、靜岡及鹿兒島日本三大著名茶葉產區的優質抹茶製作，滿足一眾抹茶控！

三道開胃前菜 抹茶主題下午茶賣相精緻吸引，先奉上三道開胃前菜，包括「柚子漬番茄」、「伊比利亞風乾火腿伴無花果及焙茶忌廉」和「日式蒲燒茄子配鰹魚乾」，集清新、鹹香及日式風味，來一杯冰凍抹茶，讓大家胃口清爽一下。

自選茶香主菜 茶香主菜有三款選擇：「焙茶慢燉牛肋肉」燉至軟嫩入味，讓茶香滲入肉質，焙茶獨有的烘焙香氣更突出牛肋肉的濃郁醇厚。「時令鮮魚配藪北宇治抹茶檸檬汁及薏米」採用新鮮時令嫩滑魚柳，配上薏米及藪北宇治抹茶調製的檸檬忌廉汁，抹茶的清香與檸檬的酸度互相平衡，令魚肉更顯清新細膩。「大蝦蕎麥冷麵配宇治藪北抹茶豆腐醬」的抹茶清香，與豆腐的柔滑口感，十分匹配。

6款茶味甜品 下午茶附上6款匠心茶味甜品，置於雙層木架上，建議大家由茶味淡開始食到茶味濃。「鹿兒島豐綠抹茶柚子瑪德蓮」入口鬆軟，結合柚子清香。「靜岡奧綠抹茶麻糬蛋糕卷」柔軟中帶麻糬的煙韌，抹茶香氣濃郁，顯出層次豐富。「奶蓋焙茶奶凍」焙茶烘焙香氣馥郁，混合柔滑奶凍，加上輕盈綿密的奶蓋，茶香悠長細膩。

「白桃烏龍茶慕絲」搭配清甜白桃，茶香夾雜果香予人清新爽之感。「菠蘿蒟蒻果凍」則帶來清新果香與輕盈口感。「宇治藪北抹茶巴斯克芝士蛋糕」茶香最濃郁，頂層配上輕盈抹茶忌廉及白朱古力薄片，更添細膩層次。

宇治抹茶及焙茶軟雪糕 下午茶的焦點當然是無限品嘗自家製的「宇治抹茶及焙茶軟雪糕」，茶香濃郁，入口柔滑。超級抹茶控不妨以優惠價$48再加配「凍抹茶鮮奶」，或點選$68特色雞尾酒桂香煎茶清酒，讓味蕾充滿茶韻。

GREEN「日本抹香茶萃下午茶」 日期： 即日起至2026年11月1日 (需提前一天訂座) 時間：每日下午3時至5時30分 地點：唯港薈大堂GREEN 價錢： 星期一至五：每位$388； 每兩位$698 星期六、日、公眾假期：每位$448；每兩位$788 (星期六、日、公期每位惠顧食客可獲贈法國氣泡酒1杯) 查詢或預訂：3400 1300 網上預訂