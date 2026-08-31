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出版：2026-Aug-31 17:00
更新：2026-Aug-31 17:00

尖沙咀美食｜唯港薈GREEN推「日本抹香茶萃下午茶」任食自家製抹茶+焙茶軟雪糕

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Joe16

尖沙咀美食｜唯港薈GREEN推「日本抹香茶萃下午茶」任食自家製抹茶+焙茶軟雪糕

最近唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN有位星級背景新主廚黃文首師傅（Don）加盟，擁有超過20年經驗，之前曾效力某三星法國餐廳名店。這位熱血主廚帶領廚藝團隊精心炮製全新「日本抹香茶萃下午茶」，認真到嚴選了宇治、靜岡及鹿兒島日本三大著名茶葉產區的優質抹茶製作，滿足一眾抹茶控！

三道開胃前菜

抹茶主題下午茶賣相精緻吸引，先奉上三道開胃前菜，包括「柚子漬番茄」、「伊比利亞風乾火腿伴無花果及焙茶忌廉」和「日式蒲燒茄子配鰹魚乾」，集清新、鹹香及日式風味，來一杯冰凍抹茶，讓大家胃口清爽一下。

Appetizer 前菜

三道開胃前菜包括「柚子漬番茄」、「伊比利亞風乾火腿伴無花果及焙茶忌廉」和「日式蒲燒茄子配鰹魚乾」。

自選茶香主菜

茶香主菜有三款選擇：「焙茶慢燉牛肋肉」燉至軟嫩入味，讓茶香滲入肉質，焙茶獨有的烘焙香氣更突出牛肋肉的濃郁醇厚。「時令鮮魚配藪北宇治抹茶檸檬汁及薏米」採用新鮮時令嫩滑魚柳，配上薏米及藪北宇治抹茶調製的檸檬忌廉汁，抹茶的清香與檸檬的酸度互相平衡，令魚肉更顯清新細膩。「大蝦蕎麥冷麵配宇治藪北抹茶豆腐醬」的抹茶清香，與豆腐的柔滑口感，十分匹配。

Chilled Prawn Soba Noodles with Uji Yabukita Matcha Tofu Dressing 大蝦蕎麥冷麵配宇治藪北抹茶豆腐醬 Hojicha Braised Beef Short Ribs 焙茶慢燉牛肋肉 Seasonal Catch with Uji Yabukita Matcha Lemon Sauce and Pearl Barley 時令鮮魚配藪北宇治抹茶檸檬汁及薏米

6款茶味甜品

下午茶附上6款匠心茶味甜品，置於雙層木架上，建議大家由茶味淡開始食到茶味濃。「鹿兒島豐綠抹茶柚子瑪德蓮」入口鬆軟，結合柚子清香。「靜岡奧綠抹茶麻糬蛋糕卷」柔軟中帶麻糬的煙韌，抹茶香氣濃郁，顯出層次豐富。「奶蓋焙茶奶凍」焙茶烘焙香氣馥郁，混合柔滑奶凍，加上輕盈綿密的奶蓋，茶香悠長細膩。

Japanese Matcha Tea Essence Dessert 日本抹香茶萃下午甜品3 cropped

下午茶附上6款匠心茶味甜品，置於雙層木架上。

「白桃烏龍茶慕絲」搭配清甜白桃，茶香夾雜果香予人清新爽之感。「菠蘿蒟蒻果凍」則帶來清新果香與輕盈口感。「宇治藪北抹茶巴斯克芝士蛋糕」茶香最濃郁，頂層配上輕盈抹茶忌廉及白朱古力薄片，更添細膩層次。

Uji Yabukita Matcha Basque Cheesecake 宇治藪北抹茶巴斯克芝士蛋糕 White Peach Oolong Tea Mousse 白桃烏龍茶慕絲

宇治抹茶及焙茶軟雪糕

下午茶的焦點當然是無限品嘗自家製的「宇治抹茶及焙茶軟雪糕」，茶香濃郁，入口柔滑。超級抹茶控不妨以優惠價$48再加配「凍抹茶鮮奶」，或點選$68特色雞尾酒桂香煎茶清酒，讓味蕾充滿茶韻。

Hojicha and Uji Matcha soft serve 宇治抹茶及焙茶軟雪糕 Iced Matcha Latte 凍抹茶鮮奶 2 Osmanthus Sencha Sake Cooler Iced Matcha Latte桂香煎茶清酒&凍抹茶鮮奶

GREEN「日本抹香茶萃下午茶」

日期： 即日起至2026年11月1日 (需提前一天訂座)

時間：每日下午3時至5時30分

地點：唯港薈大堂GREEN

價錢：

星期一至五：每位$388； 每兩位$698

星期六、日、公眾假期：每位$448；每兩位$788

(星期六、日、公期每位惠顧食客可獲贈法國氣泡酒1杯)

查詢或預訂：3400 1300

網上預訂

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