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出版：2026-Aug-31 18:30
更新：2026-Aug-31 18:30

學生八達通優惠2026 食麥當勞、KFC、爭鮮等賺$30回贈　6大餐飲及便利店優惠合集

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Joe35232

學生八達通優惠2026 食麥當勞、KFC、爭鮮等賺$30回贈　6大餐飲及便利店優惠合集

新學期快將開始，學生每日返學除了要食早餐、午餐，放學後亦少不免買點小食。八達通現推出學生開學優惠，即日起至9月13日完成登記後，以學生八達通於指定商戶消費，每次可獲回贈，推廣期內最多可消費10次，合共賺取最高$30現金回贈。除此之外，麥當勞、吉野家、爭鮮、KFC等亦推出學生優惠，部分優惠更可與八達通消費回贈一併使用。


學生八達通消費賺$30回贈

即日起至2026年9月13日，學生完成相關登記後，於指定商戶使用學生八達通消費即可賺取回贈。推廣期間最多可嘟10次，合共最高可獲$30現金回贈，返學期間買早餐、午餐或零食都可以順便儲回贈。


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麥當勞 $100買4個套餐

麥當勞由8月24日起推出「學生專享優惠」，家長及學生於餐廳櫃檯購買優惠，即可以$100換領4個麥當勞套餐，平均每餐$25。套餐可選雙層魚柳飽、雙層芝士堡等指定款式，每個套餐另可加$6升級。

吉野家$100買4張中丼餐券

即日起至9月14日，學生八達通用戶於吉野家結賬前出示已認證的學生會員證明，即可以$100購買「吉食套票」，內含4張指定中丼套餐電子餐券，平均每餐$25。

爭鮮迴轉壽司減$10

由8月24日至9月13日，學生於爭鮮迴轉壽司或外帶壽司消費，可享學生限定優惠。迴轉壽司消費滿$70即減$10；外帶壽司消費滿$50則減$3，付款時記得使用學生八達通。

KFC消費滿$50送葡撻

即日至9月13日，學生穿著校服或出示有效學生證，於KFC收銀櫃檯消費滿$50，即可獲贈經典葡撻1件。使用八達通「嘟嘟賞」消費，另可參與學生八達通回贈優惠。

A-1 Bakery每月18日全單95折

A-1 Bakery由8月至12月期間，每月18日推出學生限定優惠。持有效學生八達通於全線A-1 Bakery門市消費，即可享全單額外95折，返學買早餐麵包或下午茶小食都可以慳一點。

OK便利店指定飲品及小食減$1至$3

學生八達通優惠同樣延伸至OK便利店，即日起至12月31日，憑學生八達通購買指定產品即可享折扣，包括南陽高蛋白飲品減$3；雀巢脆皮樂或旺寶雪條、維他奶或優益C減$2；波堤冬甩及道地生豆乳則減$1。

優惠日期及詳情或因商戶安排而有所變動，出發前可先查看各商戶最新優惠條款。

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