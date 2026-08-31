CHIIKAWA DAYS 特展9月登陸上海 全球首發弄堂主題公仔！化身生煎包/八寶飯+中秋燈會限定周邊 一文睇早鳥詳情

紅遍全港的Chiikawa大型特展「CHIIKAWA DAYS」，繼早前台北站後，今次宣佈將正式登陸上海，成為中國內地巡迴首站。今次特展由2026年9月12日起至11月1日，一連個多月在上海靜安嘉里中心舉行。展覽將會延續在地文化元素，推出全球首發的「弄堂風味」美食系列公仔，更有充滿節日氣氛的中秋燈會限定周邊。第一輪早鳥門票將於9月5日正式於貓眼平台開售，即刻睇睇今次特展的精彩亮點與搶票詳情。

全球首發上海美食系列 化身生煎包/八寶飯 繼香港站融入傳統飲茶文化，以及台北站的夜市美食系列大受好評後，今次上海站繼續將在地飲食文化融入創作，特別為上海量身定制全新的「吉伊卡哇弄堂風味」系列展品。在今次展覽中，主角Chiikawa與好朋友小八、兔兔等一眾人氣角色，將會化身為多款經典海派江浙美食，包括大家極之熟悉的生煎包、鮮肉月餅、蟹粉湯包、蝴蝶酥、紅燒肉、獅子頭、八寶飯以及杏仁豆腐等。造型不僅充滿親切感，更非常可愛，呈現出獨一無二的特別造型。這批全球首發的「弄堂風味」主題紀念品，亦會由9月12日起在展覽線下限時快閃店正式首發，預計引發一輪搶購熱潮。

重磅推出中秋燈會限定周邊 由於今次展期橫跨中秋佳節，主辦單位亦特別在快閃店內籌備了驚喜節慶特別企劃。展期期間，快閃店將會重磅推出多款以「中秋燈會」為主題的紀念品及節慶限定商品，將CHIIKAWA療癒風格與濃厚的節日氣氛完美結合，既具有極高的收藏價值，又能為佳節增添趣味。由於所有主題紀念品均屬數量有限，採用先到先得的發售機制，打算入手珍藏版周邊的忠實粉絲，記得抓緊時間入場選購。

兩大展區還原經典場景 9米高巨型充氣雕塑成全新地標 今次「CHIIKAWA DAYS 上海特展」規模相當龐大，內裏劃分為兩大收費展區，集結了眾多經典造型，現場共計展出超過一百座精緻的立體雕塑。整個展覽圍繞著「衣、食、住、行」四大生活主題進行，還原了多個原著漫畫中的經典場面。展覽內更同步融入了多項趣味互動體驗環節，讓觀眾親身走進吉伊卡哇的奇妙世界之中。除此之外，高達9米的巨型充氣雕塑將是內地首度亮相，三大主角CHIIKAWA、小八與兔兔將會驚喜現身於南京西路與常德路交界的街角，成為上海街頭最吸睛的打卡新地標。

9月5日早鳥門票全面開售 持票即送限量主題貼紙 展覽的首輪早鳥門票將於9月5日起在貓眼平台全面公開發售。今次「CHIIKAWA DAYS 上海特展」的門票內容極之豐富，一張門票即可同時獲得兩大收費展區的入場資格、線下快閃店的選購資格，以及購買限量品牌聯名食品的特許資格。為了回饋首批入場支持的觀眾，主辦單位更設計了不同場次階段的持票專享禮遇，凡購買首階段門票入場的觀眾，將可獲贈驚喜贈送的上海主題特別版貼紙，數量有限，送完即止。

門票價錢 成人票(9.12–10.11工作日)：人民幣145元(早鳥價：人民幣123元)

成人票(10.12–11.1工作日)：人民幣145元(早鳥價：人民幣116元)

成人票(週末及公眾假期)： 人民幣170元(早鳥價：人民幣153元)

兒童票(9.12 – 10.11 工作日)： 人民幣 115 元(早鳥價：人民幣 98 元)

兒童票(10.12 – 11.1 工作日)： 人民幣 115 元(早鳥價：人民幣 92 元)

兒童票(週末及公眾假期)： 人民幣 130 元(早鳥價：人民幣 117 元) 包含：隨機「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾乙個、上海主題貼紙乙組(9 月 12 日至 20 日發放，後續時段禮品請關注官方公佈)

特典套裝 價格： 人民幣 390 元（早鳥價：人民幣 351 元） 包含：一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝、具備 RFID 功能之發光「討伐棒」乙支、上海主題貼紙乙組（9 月 12 日至 20 日發放，後續時段禮品請關注官方公佈）。 早鳥門票發售期間： 2026 年 9 月 5 日至 9 月 13 日 購票平台： 貓眼MaoYan CHIIKAWA DAYS 上海特展 日期：2026年9月12日至11月1日 地點：上海靜安嘉里中心 開放時間：10:00 – 22:00