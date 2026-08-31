泰國Bamboo Thai跨界聯乘THANN 全新天然草本美饌 打造療癒身心靈味覺之旅/送護理體驗裝 (有片)

泰國菜館Bamboo Thai由即日起至2026年9月30日期間，跨界聯乘國際知名水療按摩品牌THANN，於全線四間分店推出限定創意菜單及無酒精雞尾酒。今次兩大品牌強強聯手，以香氣馥郁的天然草本植物為主角，將東南亞美食精髓與泰式水療護理哲學結合，為全城港人帶來一趟由味蕾延伸至身心靈的放鬆之旅。

Bamboo Thai廚藝團隊與THANN水療專家攜手構思，嚴選多款東南亞時令食材，並大膽融入THANN標誌性的護理哲學，強調富含維他命 E 的米糠油、紫蘇葉以及各類植物芳香成分。全線四間分店包括旺角、黃竹坑、屯門及荃灣同步登場，無需遠赴泰國，都能細味泰國佳餚！

草本美饌喚醒五感

期間限定菜單於每天下午3時至晚上9時供應。這趟味覺旅程先由「香茅青檸椰汁蜆湯」揭開序幕，以新鮮蜆肉熬製出鮮甜濃郁的湯頭，再綴以新鮮草菇、南薑、青檸葉及香茅，最後融入清甜椰汁。酸甜香濃與海鮮鮮味交織，瞬間暖胃舒心。冷盤「酸辣牛肉扁米條沙律」，精選肉質柔嫩的烤牛肉，拌入特製酸辣醬汁與香料，搭配扁米條、青瓜及西蘭花苗，口感鮮明爽口，令人胃口大開。

主菜部分更見心思，「紫蘇珍寶蟹肉炒糙米飯」採用營養價值極高的糙米入饌，加入份量十足的珍寶蟹肉，以及獨特清香的紫蘇葉一同大火炒至乾身。紫蘇香氣與蟹肉鮮味相互輝映。最後以甜品「柚子雪芭」作結，鮮柚子、柚子珍珠及椰果，特別灑上絲絲鹹香辣勁的冬蔭鹽，鹹辣與酸甜交織出驚喜的苦甜餘韻，解膩又清新。