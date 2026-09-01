9月親子好去處︱大象的茶室普洱茶文化展登陸高山劇場 孩子免費聽茶馬古道故事/玩限定手工創作

想為孩子安排一個充滿文化氣息又好玩的周末嗎？由「大象的茶室」主辦的普洱茶文化教育巡迴展，將於9月的每個星期六、日，假高山劇場新翼一樓展覽廳隆重登場。主辦方現正公開招募市民參與《親子免費導賞及兒童活動體驗》，讓大小朋友在鬧市中感受裊裊茶香，探索中華茶道的變遷與歷史。

走進五大展區 聽茶馬古道故事

茶文化博大精深，往往讓小孩子望而生畏。本次展覽特別打造富有趣味性的「大象的茶室」五大展區。專業導賞員將用生動活潑的語言，帶領家長與小朋友化身歷史探險家，聆聽神秘的「茶馬古道」馬幫故事，認識普洱茶從一片茶葉到醇厚茶湯的發展歷史，並解密少數民族獨特的茶俗文化。透過視覺與故事體驗，讓傳統文化在孩子心中悄悄發芽。