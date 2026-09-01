9月親子好去處︱大象的茶室普洱茶文化展登陸高山劇場 孩子免費聽茶馬古道故事/玩限定手工創作

想為孩子安排一個充滿文化氣息又好玩的周末嗎？由「大象的茶室」主辦的普洱茶文化教育巡迴展，將於9月的每個星期六、日，假高山劇場新翼一樓展覽廳隆重登場。主辦方現正公開招募市民參與《親子免費導賞及兒童活動體驗》，讓大小朋友在鬧市中感受裊裊茶香，探索中華茶道的變遷與歷史。
走進五大展區 聽茶馬古道故事
茶文化博大精深，往往讓小孩子望而生畏。本次展覽特別打造富有趣味性的「大象的茶室」五大展區。專業導賞員將用生動活潑的語言，帶領家長與小朋友化身歷史探險家，聆聽神秘的「茶馬古道」馬幫故事，認識普洱茶從一片茶葉到醇厚茶湯的發展歷史，並解密少數民族獨特的茶俗文化。透過視覺與故事體驗，讓傳統文化在孩子心中悄悄發芽。
每周不同主題兒童免費體驗特色手工
除了豐富的展覽，活動更貼心照顧孩子的創作慾。凡18歲以下參加的小朋友，在參觀完導賞後，皆可免費參與當星期的限定特色手工製作體驗。最棒的是，手工創作每周都會更換不同主題，每一次來都有全新驚喜，讓孩子在發揮創意的同時，加深對茶文化的記憶，親手做出一件件珍貴的紀念品。
活動完全免費 名額先到先得
本次巡迴展覽活動免費入場，為確保參觀品質，每節活動時間為1.5小時，共分為兩個時段。由於名額有限，活動採取預約制，並規定每位小朋友須由至少一位家長陪同參與。
大象的茶室《普洱茶文化教育巡迴展》親子活動詳情：
日期：9月(只逢星期六、日)
地點：紅磡高山劇場新翼一樓展覽廳
時段(每節1.5小時)：第一節 下午2:00-3:30 / 第二節 下午3:30-5:00
費用：全免(需預先網上登記報名，先到先得)
查詢及報名：大象的茶室Facebook