馬來西亞旅遊｜吉隆坡荒廢戲院活化變文青集中地REXKL 打卡巨型書牆＋飲中醫主題草本茶飲

馬來西亞旅遊｜吉隆坡荒廢戲院活化變文青集中地REXKL 打卡巨型書牆 古著/書店/茶飲

近年全球掀起舊建築活化熱潮，將承載歷史記憶的地標重新改建與包裝，讓歲月痕跡與當代創意交織，蛻變為獨一無二的全新景點。今次帶大家走進吉隆坡茨廠街的REXKL，這裡前身是荒廢戲院，2019年重新裝潢活化後，仍保留建築舊日痕跡，型格的工業風設計吸引多間文青小店進駐，將這裡搖身一變成當地文青的打卡熱點。



圖、文：heidi 鳴謝：馬來西亞旅遊促進局(香港分局)

荒廢戲院變身型格尋寶地 位於吉隆坡茨廠街的「REXKL」前身是邵氏兄弟經營的戲院REX Cinema，曾於 1972 年與 2002 年兩度經歷火災，一度陷入漫長荒廢，直至 2019年經創意團隊接手，舊戲院終於迎來春天。設計團隊刻意保留了斑駁的水泥牆面以及復古花磚，粗獷的建築骨架與歲月痕跡交織出濃厚的廢墟感工業風。這裡如今已轉型為結合社區與藝術的小商場，場內集結眾多文青最愛的特色店舖，由古著衣飾、特色中古選物、書店到原創品牌應有盡有，整座商場洋溢著滿滿的尋寶氣氛。

全城最美書店 打卡巨型書牆 平時覺得去書店打卡太過作狀？相信大家來到這間IG 網紅書店都很難忍手。BookXcess是馬來西亞連鎖書店品牌，在RexKL的分店由舊戲院影廳改造而成，佔地近6000平方呎，以迷宮般的設計與創意書架布局聞名，尤其樓梯高低起伏的巧妙規劃，讓每一層樓都呈現不同的光線與書架排列，宛如跌進一座壯觀的書海迷宮！店內必影巨型書牆打卡位，大家可以坐在交錯的書架中央，拍出來的照片畫面彷如置身於半空中，視覺效果滿分。

中醫駐場！中醫診所＋茶飲跨界體驗 商場地下位置的「it's herbs」為馬來西亞新派中醫「不是中藥」診所旗下首間茶飲店，以各式草本植物為核心基底，精心研發出十四款特調。菜單充滿巧思，將草本風味、香醇咖啡以及清涼回甘的冷萃茶作完美平衡，打破了大眾對草本飲品苦澀難入口的刻板印象。記者大推特飲「Pepper Drama椒情」，用青椒、菠蘿、黃檸檬與茉莉茶沖泡而成，入口微微辛香先聲奪人，茉莉茶花香清冽優雅，整體風味豐富，清爽而有層次。店內最神奇的是這裡絕非只以中醫為名作噱頭，店內竟然設有專業的獨立診症室，由專業中醫師駐場，提供針灸、拔罐及疼痛管理等服務，將中醫診所與茶飲跨界結合，在香港市場較為罕見，創意十足！

RexKL

地址：REXKL, 80 Jalan Sultan, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.