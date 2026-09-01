深圳好去處｜深圳首間「小象超市」登陸港人熱點 限定即切潮汕牛肉區 必買奶鹽芝士條

熱愛北上深圳消費的朋友們注意！以後北上深圳，除了盒馬先生和山姆外，又有另一掃貨好去處。美團旗下主打極速送貨及全種類覆蓋的「小象超市」登陸港人熱點領展中心城。超市設有多個區域，包括烘焙區、海鮮區、咖啡酒類區和即切潮汕牛肉區等，絕對滿足不同人的需求。

設多種產品專區 提供海鮮加工服務 深圳首間小象超市早前已經開幕，店內設有多種產品專區，涵蓋新鮮海鮮、即焗麵包甜點、鮮花、自家品牌咖啡啤酒及深圳限定的即切潮汕牛肉專區，開幕當日已經吸引不少人到訪。在海鮮區，顧客可選擇各式新鮮海鮮，包括黑虎蝦、梭子蟹和波士頓龍蝦等，種類相當豐富。店方同時推出代客加工服務，最平只需人民幣10元，即可由專人清洗和烹調，最適合各位懶人。

深圳限定潮汕牛肉專區 提供多款部位 生果及潮汕牛肉專區同樣不容錯過。踏入榴槤季，超市設有多款榴槤可供選擇，包括金枕頭、黑刺和貓山王，加上提供店員代揀、代開水果和分裝果肉的免費服務，無論是榴槤新手還是粉絲必到。烘焙區主打即日即焗不過夜，亦有提供多款榴槤主題甜點。最受牛肉迷關注的潮汕牛肉專區主打每日新鮮屠宰，並提供多種部位，包括吊龍、匙仁、匙柄、蘭花趾和胸口油等，最平只需人民幣15元，即可品嘗濃郁牛味的潮汕牛肉。

網民力推「奶鹽芝士條」 大讚「奶香濃郁」 小象超市亦有推出多款自家品牌產品，不少網民力推「奶鹽芝士條」，表示「芝士奶香濃郁，混着海鹽的微鹹，搭配很絕，吃起來不膩」、「吃起來是冰淇淋口感，中和了一些甜度，吃起來不會太膩」。

深圳小象超市 地點：深圳福田領展中心城 B1層 交通：深圳地鐵1號線／4號線「會展中心站」直達；由福田口岸乘搭地鐵4號線僅2站；或由福田高鐵站步行約5分鐘即達。 營業時間：周一至周四 10:00 - 22:00；周五至周日 10:00 - 22:30