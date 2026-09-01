百佳SELECT佳之選全新升級　8款食品獲世界品質評鑑金獎

百佳超級市場旗下自家品牌「SELECT佳之選」近日換上新裝，除了包裝設計變得更簡潔，食品包裝亦加入營養資料及QR Code，方便大家買餅乾、飲品等日常食品時快速查看資料。品牌今年更有8款產品獲「2026世界品質評鑑大賞（Monde Selection）」金獎，當中包括芝麻梳打餅、香蔥薄脆及初榨橄欖油浸吞拿魚等。

8款產品獲世界品質評鑑大賞金獎

今次品牌更新，其中較值得留意的是有8款SELECT佳之選產品於「2026世界品質評鑑大賞（Monde Selection）」獲得金獎，當中包括芝麻梳打餅、香蔥薄脆、鹹蛋黃方塊酥、100%純正澳洲蜜糖及初榨橄欖油浸吞拿魚等。

幾款獲獎食品各有特色，例如芝麻梳打餅不含人造色素，帶有芝麻香及酥脆口感；鹹蛋黃方塊酥則以鹹蛋黃製作，味道較濃郁；初榨橄欖油浸吞拿魚則選用黃鰭吞拿魚，再以初榨橄欖油浸製。

新包裝睇營養資料更直接

食品換上新包裝後，亦加入「SELECT營養至叻星 Smart Star」，將能量、蛋白質、總脂肪等營養資料列出，買零食、飲品等食品時可以直接在包裝上查看。