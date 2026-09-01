百佳SELECT佳之選全新升級　8款食品獲世界品質評鑑金獎

百佳超級市場旗下自家品牌「SELECT佳之選」近日換上新裝，除了包裝設計變得更簡潔，食品包裝亦加入營養資料及QR Code，方便大家買餅乾、飲品等日常食品時快速查看資料。品牌今年更有8款產品獲「2026世界品質評鑑大賞（Monde Selection）」金獎，當中包括芝麻梳打餅、香蔥薄脆及初榨橄欖油浸吞拿魚等。
8款產品獲世界品質評鑑大賞金獎
今次品牌更新，其中較值得留意的是有8款SELECT佳之選產品於「2026世界品質評鑑大賞（Monde Selection）」獲得金獎，當中包括芝麻梳打餅、香蔥薄脆、鹹蛋黃方塊酥、100%純正澳洲蜜糖及初榨橄欖油浸吞拿魚等。
幾款獲獎食品各有特色，例如芝麻梳打餅不含人造色素，帶有芝麻香及酥脆口感；鹹蛋黃方塊酥則以鹹蛋黃製作，味道較濃郁；初榨橄欖油浸吞拿魚則選用黃鰭吞拿魚，再以初榨橄欖油浸製。
新包裝睇營養資料更直接
食品換上新包裝後，亦加入「SELECT營養至叻星 Smart Star」，將能量、蛋白質、總脂肪等營養資料列出，買零食、飲品等食品時可以直接在包裝上查看。
另外，新包裝設有GS1HK 1QR的產品，掃描QR Code後可以連接PNS網購平台，查看產品資料及網上購買。
日常食品至家居用品都有
SELECT佳之選目前有超過600款產品，除了獲獎食品，亦有紅穀物即食麥片、蜂蜜檸檬茶、粗粒花生醬、澳洲海鹽、意大利橄欖油及萬用廚房紙等。
目前已有253款產品換上新包裝，新裝產品會陸續於百佳及旗下超市門市上架，大家逛超市時可以留意貨架上的新包裝。