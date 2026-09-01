灣仔POCOFINO首創香港限定口味炸Pizza 蛋撻、榴槤炸薄餅/必試空氣感正宗拿坡里薄餅+三重奶香Espresso(有片)

全港唯一獲意大利拿坡里薄餅協會(AVPN)官方權威「雙認證」的外賣專門店 POCOFINO，今次邀請榮獲「50 Top Pizza Asia Pacific 2025」殊榮的意籍總廚 Chef Matteo Minante重臨香港，以港人至愛的蛋撻及榴槤創新入饌，研發出顛覆想像的全新香港限定炸薄餅，即睇詳情！

香港限定！蛋撻x拿坡里炸薄餅+榴槤炸甜薄餅 Chef Matteo以拿坡里擁有百年歷史的街頭美食Pizza Fritta作為創作基底，將經過24小時慢發酵、充滿空氣感的麵糰對摺，精細地包裹著幼滑濃郁的燉蛋內餡，隨即下鍋炸至外層金黃酥脆。輕輕一咬開，空氣感爆棚的薄餅皮隨即夾雜住熱騰騰、極其滑嫩的蛋撻餡，外層香脆、內裡嫩滑，完美顛覆對這兩大國民美食的既定認知。 此外，POCOFINO深知香港食客對榴槤的熱愛，同步推出另一款邪惡指數極高的榴槤炸薄餅。嚴選果香濃郁且質感綿密的菲律賓頂級榴槤果肉，經過高溫油炸後融化於意式薄餅與拉絲芝士之中。榴槤果香、奶香與油炸麵糰的焦香在口中交織，鹹甜滋味交錯，配上特調意式咖啡更是一絕。

50 Top Pizza 亞太大師監修 430°C締造完美空氣感 POCOFINO現已橫跨全球，目前已擁有6間分店，今次選址灣仔船街開設香港首間分店，一登場即成為全港唯一同時獲意大利AVPN官方認證及批准製作正宗拿坡里薄餅與拿坡里炸薄餅的雙重認證名店！ POCOFINO 旗下所有薄餅均嚴格堅持拿坡里官方的極致標準：嚴選意大利 00 麵粉並經歷 24 小時慢發酵過程，再以高達430°C的猛火烘焗，或是將麵糰完美封口後油炸至金黃。其餅皮均呈外脆內鬆、中心柔軟的黃金空氣感，無須遠赴歐洲，在香港都能嘗到最正宗的意式風情。

獨創三重奶香 Espresso POCOFINO今次將正宗意式外賣咖啡帶到灣仔街頭，針對香港人對濃郁奶香的偏好，獨家特製出兩款專為港人口味而設的咖啡：包括加入雲呢拿與煉奶的 Pocofino Latte，以及一次過揉合鮮奶、花奶與煉奶的Tre Latte(三奶咖啡)。深烘焙咖啡豆特有的苦甘與濃郁奶香完美交融，醇厚的咖啡底韻襯托出綿密奶感，層次順滑圓潤且餘韻悠長。

記者實試炸薄餅 記者今次親臨灣仔船街實試，炸薄餅確實有驚喜！率先試食首創的「榴槤炸薄餅」，剛接過手時依然熱騰騰，咬下第一口，外層的金黃餅皮酥脆無比，同時煙韌有咬口，而內裡的榴槤內餡口感幼滑，香甜榴槤與麵糰的油香完美平衡，沒有預想中的油膩感，令人一口接一口停不下來。 再試飲獨創的Tre Latte，一次過集合了鮮奶、花奶與煉奶的三重奶香，入口順滑綿密。每吃一口鹹甜交織的榴槤炸薄餅，再喝一口濃厚醇香的咖啡，餘韻無窮，值得一試！

POCOFINO 地址：灣仔船街8號地舖 營業時間：07:00 – 21:30