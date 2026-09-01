海洋公園哈囉喂9.5開鑼 推8大體驗 1類人只需$100解鎖全部體驗

每年一度的海洋公園哈囉喂全園祭將於9月5日回歸！公園今年與王嘉爾主理及擔任創意總監的原創IP「Under the Castle」聯乘，推出8大體驗及Under the Castle限定店。海洋公園全年會員只需$100，即可解鎖全部驚嚇體驗，各位嘩鬼萬勿錯過。

聯乘王嘉爾主理原創IP「Under the Castle」

今年的哈囉喂全園祭將於9月5日至11月1日期間指定日子舉辦，並與王嘉爾主理的原創IP「Under the Castle」推出8大恐怖體驗。粉絲以公園標準門票入場，即可登上「暗黑版橫衝直撞」，有機會與不同嘩鬼體驗飆車快感。想贏走全港獨家的限定主題獎品的話，不妨到「夢魘版遊戲攤位 」區挑戰多款經典遊戲。公園同時設有Under the Castle限定店，讓粉絲搶購一系列型格服飾和潮流精品，以及品嘗多款暗黑主題美食。

想感受更多驚嚇體驗？粉絲只須$280即可加購「Under the Castle」Plus +「懼」星套票，參與「Under the Castle 驚嚇體驗」，走進奇幻IP世界，揭開被水晶詛咒籠罩的暗黑古堡秘密。套票持有者更可體驗3大主題打卡及休閒區，包括「Under the Castle AI 幻相空間」、「Under the Castle 鏡中鏡」以及「Under the Castle詭魅空間」。