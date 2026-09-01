海洋公園哈囉喂9.5開鑼 推8大體驗 1類人只需$100解鎖全部體驗

每年一度的海洋公園哈囉喂全園祭將於9月5日回歸！公園今年與王嘉爾主理及擔任創意總監的原創IP「Under the Castle」聯乘，推出8大體驗及Under the Castle限定店。海洋公園全年會員只需$100，即可解鎖全部驚嚇體驗，各位嘩鬼萬勿錯過。
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聯乘王嘉爾主理原創IP「Under the Castle」
今年的哈囉喂全園祭將於9月5日至11月1日期間指定日子舉辦，並與王嘉爾主理的原創IP「Under the Castle」推出8大恐怖體驗。粉絲以公園標準門票入場，即可登上「暗黑版橫衝直撞」，有機會與不同嘩鬼體驗飆車快感。想贏走全港獨家的限定主題獎品的話，不妨到「夢魘版遊戲攤位 」區挑戰多款經典遊戲。公園同時設有Under the Castle限定店，讓粉絲搶購一系列型格服飾和潮流精品，以及品嘗多款暗黑主題美食。
想感受更多驚嚇體驗？粉絲只須$280即可加購「Under the Castle」Plus +「懼」星套票，參與「Under the Castle 驚嚇體驗」，走進奇幻IP世界，揭開被水晶詛咒籠罩的暗黑古堡秘密。套票持有者更可體驗3大主題打卡及休閒區，包括「Under the Castle AI 幻相空間」、「Under the Castle 鏡中鏡」以及「Under the Castle詭魅空間」。
親歷恐怖片經典場景
與此同時，粉絲可以低至$238，即可入手「驚」典組合門票，參與「陰陽路之棺材仔」、「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」及「詭域瘋人院」，分別走進港產經典恐怖片的陰森場景、戴上特製 3D 眼鏡感受時空扭曲、噩夢化為現實的三維世界，以及戴上特製骨傳導耳機後，在黑暗中循著令人毛骨悚然的尖叫聲，揭開血腥真相。
OPPA猛男秀再次回歸！
購買任何組合套票的粉絲，均可到訪怡慶坊欣賞「OPPA 魔界狂歡匯」。多位韓國型男將會變身Demoon King，帶來熱血沸騰的精彩表演。
海洋公園全年會員專享$100全園體驗票 一票解鎖全部體驗
哈囉喂設有多種門票優惠。AEON 信用卡客戶即日起可專享門票獨家85折優惠，而購買「驚」典組合門票、【Voodoo Boo 惡靈遊樂場】的單次鬼屋入場門票以及海洋快證亦可尊享九折優惠。海洋公園優越卡及金卡全年會員可以$100專屬優惠價，搶購2026年10月10日的會員獨家全園體驗票，解鎖全部恐怖體驗。