熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Sep-01 15:00
更新：2026-Sep-01 15:00

海洋公園哈囉喂9.5開鑼 推8大體驗 1類人只需$100解鎖全部體驗

分享：
Joe17

每年一度的海洋公園哈囉喂全園祭將於95日回歸！公園今年與王嘉爾主理及擔任創意總監的原創IPUnder the Castle」聯乘，推出8大體驗及Under the Castle限定店。海洋公園全年會員只需$100，即可解鎖全部驚嚇體驗，各位嘩鬼萬勿錯過。

立即購票

2026 Halloween KV TC

海洋公園哈囉喂全園祭2026將於9月5日回歸。

聯乘王嘉爾主理原創IP「Under the Castle」

今年的哈囉喂全園祭將於95日至111日期間指定日子舉辦，並與王嘉爾主理的原創IPUnder the Castle」推出8大恐怖體驗。粉絲以公園標準門票入場，即可登上「暗黑版橫衝直撞」，有機會與不同嘩鬼體驗飆車快感。想贏走全港獨家的限定主題獎品的話，不妨到「夢魘版遊戲攤位 」區挑戰多款經典遊戲。公園同時設有Under the Castle限定店，讓粉絲搶購一系列型格服飾和潮流精品，以及品嘗多款暗黑主題美食。

想感受更多驚嚇體驗？粉絲只須$280即可加購「Under the CastlePlus +「懼」星套票，參與「Under the Castle 驚嚇體驗」，走進奇幻IP世界，揭開被水晶詛咒籠罩的暗黑古堡秘密。套票持有者更可體驗3大主題打卡及休閒區，包括「Under the Castle AI 幻相空間」、「Under the Castle 鏡中鏡」以及「Under the Castle詭魅空間」。

Halloween Fest Voodoo Boo EN V1 (1)

王嘉爾打造的暗黑水晶詛咒之境

親歷恐怖片經典場景

與此同時，粉絲可以低至$238，即可入手「驚」典組合門票，參與「陰陽路之棺材仔」、「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」及「詭域瘋人院」，分別走進港產經典恐怖片的陰森場景、戴上特製 3D 眼鏡感受時空扭曲、噩夢化為現實的三維世界，以及戴上特製骨傳導耳機後，在黑暗中循著令人毛骨悚然的尖叫聲，揭開血腥真相。

Halloween Fest Under The Castle EN V1 Halloween Fest Troublesome Night 8 EN V1 (1) Halloween Fest 26 Ticketing Info EN v1

OPPA猛男秀再次回歸！

購買任何組合套票的粉絲，均可到訪怡慶坊欣賞「OPPA 魔界狂歡匯」。多位韓國型男將會變身Demoon King，帶來熱血沸騰的精彩表演。

海洋公園全年會員專享$100全園體驗票 一票解鎖全部體驗

哈囉喂設有多種門票優惠。AEON 信用卡客戶即日起可專享門票獨家85折優惠，而購買「驚」典組合門票、【Voodoo Boo 惡靈遊樂場】的單次鬼屋入場門票以及海洋快證亦可尊享九折優惠。海洋公園優越卡及金卡全年會員可以$100專屬優惠價，搶購20261010日的會員獨家全園體驗票，解鎖全部恐怖體驗。

KV Thematic R12.2 RGB TC vers Hori 0408

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務