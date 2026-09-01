享樂烘焙觀塘The ANGLE店9月6日快閃優惠 免費試食月餅 預訂月餅送咖啡/環保袋

人氣品牌享樂烘焙踏入第八個年頭，繼續擴展版圖選址觀塘新地標The ANGLE開設新分店，經過試業階段後將於9月初正式開幕。新店除了特推限定口味新品之外，更在指定9月6日一天設快閃優惠，客人可即場免費試食指定新口味月餅，當日預購月餅更有限定禮遇。

新品開心果五仁月餅

中秋節就快到，享樂烘焙今年新研發了「開心果五仁月餅」，混合五種西式堅果仁，包括核桃、夏威夷果仁、開心果、松子及碧根果製作，烤烘後混和自家磨製的開心果醬，保留起沙質感。餡料內更加入以法國牛油、海鹽煮成的焦糖，焗熱後切開呈現焦糖漿效果。曲奇皮外層也加入開心果醬，入口充滿堅果味道。

近年黑芝麻大熱，以往大受歡迎的黑芝麻軟心月餅及伯爵鳳梨軟心月餅，今年依然有售。黑芝麻餡料混合自家磨製及日本的100%黑芝麻醬，曲奇皮亦加入黑芝麻粉。所有月餅都是香港自家製造，無添加防腐劑。