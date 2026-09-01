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出版：2026-Sep-01 14:00
更新：2026-Sep-01 14:00

享樂烘焙觀塘The ANGLE店9月6日快閃優惠 免費試食月餅 預訂月餅送咖啡/環保袋

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Joe14

享樂烘焙觀塘The ANGLE店9月6日快閃優惠 免費試食月餅 預訂月餅送咖啡/環保袋

人氣品牌享樂烘焙踏入第八個年頭，繼續擴展版圖選址觀塘新地標The ANGLE開設新分店，經過試業階段後將於9月初正式開幕。新店除了特推限定口味新品之外，更在指定9月6日一天設快閃優惠，客人可即場免費試食指定新口味月餅，當日預購月餅更有限定禮遇。

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新品開心果五仁月餅

中秋節就快到，享樂烘焙今年新研發了「開心果五仁月餅」，混合五種西式堅果仁，包括核桃、夏威夷果仁、開心果、松子及碧根果製作，烤烘後混和自家磨製的開心果醬，保留起沙質感。餡料內更加入以法國牛油、海鹽煮成的焦糖，焗熱後切開呈現焦糖漿效果。曲奇皮外層也加入開心果醬，入口充滿堅果味道。

近年黑芝麻大熱，以往大受歡迎的黑芝麻軟心月餅及伯爵鳳梨軟心月餅，今年依然有售。黑芝麻餡料混合自家磨製及日本的100%黑芝麻醬，曲奇皮亦加入黑芝麻粉。所有月餅都是香港自家製造，無添加防腐劑。

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新品黑芝麻脆脆鹼水包

觀塘店限定新品有「黑芝麻脆脆鹼水包」，釀入大量黑芝麻餡料，再加入Kataifi脆麵條（杜拜朱古力的核心成分），採用不加糖的配方，做成沙沙口感，芝麻香味濃郁，滿足一眾芝麻控。

同樣大熱的牛油年糕新添Tiramisu貝殼年糕，又脆又煙韌的年糕面層加上軟滑馬斯卡彭忌廉，再撒上無糖朱古力粉，增添豐富味道層次。新品還有「Tiramisu貝果」及「朱古力號角」。

黑芝麻脆脆鹼水包 03 Tiramisu 貝殻年糕 02 Tiramisu 貝果 01 朱古力號角 01

訂月餅獲贈咖啡或環保袋

觀塘新店開幕特設一日限定快閃優惠，將於9月6日舉行月餅免費試食，客人可試食新口味「開心果五仁月餅」。只要於觀塘店預訂月餅一盒 (六件裝)，即可免費獲贈咖啡一杯或環保袋一個。提一提，咖啡款式限熱美式咖啡或熱鮮奶咖啡，並需於當日換領。而環保袋數量有限，換完即止。

快閃優惠 01 快閃優惠 環保袋 02 快閃優惠 鮮奶咖啡

享樂烘焙（觀塘店）

地址：觀塘巧明街 98 號 The ANGLE 地下 G12 號舖

營業時間：

星期一至五 8am–8:30pm，星期六及日11am–8:30pm

社交媒體：Instagram @ly_bakery

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