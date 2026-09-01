HeSheEat 9月免費送雪糕　消費滿$300即歎　新餐牌加入蜜瓜刨冰及人氣主菜

食飯之餘有得免費食雪糕！HeSheEat 9月推出限時優惠，逢星期一至四消費滿$300，即可免費換領北海道5.0牛乳軟雪糕筒1支。餐廳同期換上新季度餐牌，加入蜜瓜日本牛乳刨冰、香蕉朱古力麻糬等甜品，亦有兩款人氣主菜重新登場。
逢星期一至四 滿$300免費換雪糕
優惠由9月1日至30日舉行，逢星期一至星期四，於HeSheEat消費滿$300，憑即日有效消費單據即可免費換領北海道5.0牛乳軟雪糕筒1支。換言之，兩三人食飯合計消費滿指定金額，飯後就可以免費歎一份雪糕。
雙色蜜瓜牛乳刨冰 水果配芝士玩鹹甜
新餐牌其中一款主打甜品是「蜜瓜哈蜜瓜日本牛乳刨冰」，以哈蜜瓜及蜜瓜配日本牛乳刨冰，面層加入芝士雪糕、芝士片及粉紅色Oiri波波，刨冰內則有牛奶布甸、芝士奶蓋及脆米。
比較特別的是，甜品亦加入煙肉脆粒及巴馬臣芝士碎，以微鹹的芝士及煙燻香平衡水果甜味。另有芒果配北海道椰子雪糕的牛乳刨冰，以及繼續供應的士多啤梨日本牛乳刨冰。
香蕉朱古力麻糬 布朗尼配北海道牛乳雪糕
朱古力控可試新推出的「香蕉朱古力麻糬」，以布朗尼、杏仁片及焦糖香蕉蓉打底，再放上巨型麻糬皮，配香蕉片及朱古力。食用時加入朱古力汁及北海道5.0牛乳軟雪糕，集合朱古力、香蕉、麻糬及雪糕幾種口感。
兩款人氣主菜回歸 墨魚汁意粉、蟹肉肉丸麵登場
鹹食方面，兩款開店時的人氣菜式重新加入餐牌，包括「香辣鮮魷帶子墨魚汁扁意粉」及「手搓肉丸珍寶蟹肉蕃茄燴寬帶麵」。前者以鮮魷、帶子配墨魚汁扁意粉，加入小辣椒調味；後者則以手搓肉丸配珍寶蟹肉及番茄醬汁。
其他主菜還有烤虎蝦鰻魚炒飯、美國安格斯肉眼牛扒、牛油果雞肉墨西哥卷及香煎比目魚等。飲品新增西瓜奇異果益力多、金桔檸檬梳打，亦繼續供應香橙咖啡。
HeSheEat
旺角新店
地址 : 奶路臣街17號The Forest 地下G6號舖
銅鑼灣店
地址 : 銅鑼灣銅鑼灣地帶2樓201號舖