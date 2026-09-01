HeSheEat 9月免費送雪糕 消費滿$300即歎 新餐牌加入蜜瓜刨冰及人氣主菜

食飯之餘有得免費食雪糕！HeSheEat 9月推出限時優惠，逢星期一至四消費滿$300，即可免費換領北海道5.0牛乳軟雪糕筒1支。餐廳同期換上新季度餐牌，加入蜜瓜日本牛乳刨冰、香蕉朱古力麻糬等甜品，亦有兩款人氣主菜重新登場。

逢星期一至四 滿$300免費換雪糕

優惠由9月1日至30日舉行，逢星期一至星期四，於HeSheEat消費滿$300，憑即日有效消費單據即可免費換領北海道5.0牛乳軟雪糕筒1支。換言之，兩三人食飯合計消費滿指定金額，飯後就可以免費歎一份雪糕。

雙色蜜瓜牛乳刨冰 水果配芝士玩鹹甜

新餐牌其中一款主打甜品是「蜜瓜哈蜜瓜日本牛乳刨冰」，以哈蜜瓜及蜜瓜配日本牛乳刨冰，面層加入芝士雪糕、芝士片及粉紅色Oiri波波，刨冰內則有牛奶布甸、芝士奶蓋及脆米。

比較特別的是，甜品亦加入煙肉脆粒及巴馬臣芝士碎，以微鹹的芝士及煙燻香平衡水果甜味。另有芒果配北海道椰子雪糕的牛乳刨冰，以及繼續供應的士多啤梨日本牛乳刨冰。