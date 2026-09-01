中秋送禮｜Tea WG「仕女茗茶」限定登場！品味紅石榴草莓果香＋必儲碧藍流金茶罐

中秋將至，Tea WG於特別推出全新茶品「仕女茗茶」，以清雅綠茶為基底，融合珍稀草莓及紅石榴果香，為傳統節日注入優雅迷人的西式品茗氣息。重點必儲今次新出的季節限量茶罐，以象徵月下夜空的碧藍色為主調，配以流金細節，呈現低調奢華的視覺效果，中秋節送禮自用同樣有心思，下文即睇介紹！

Tea WG全新茶品「仕女茗茶」 全新「仕女茗茶」從視覺到味覺同樣令人傾心！茶罐設計汲取夜空靈感，深夜般的深邃碧藍交織著奢華流金，宛如月光灑落於夜空，極具典藏價值。嚴選清香綠茶為基底，巧妙揉合珍稀草莓的幽微甜香與紅石榴的鮮明酸甜。輕飲一口，鮮活的莓果氣息在舌尖徐徐綻放，隨後躍出柑橘般柔滑清順的餘韻，層次豐富。

三款經典特色茗茶推介 除了令人驚豔的「仕女茗茶」，Tea WG 亦同步推介三款頂級訂製茗茶。包括產自中國雲南雲霧繚繞山區的「猴王茉莉花茶」，靈感源於靈猴於陡峭懸崖採摘茶葉的傳奇故事，手工採摘的嫩芽如銀絲般細緻美麗，沖泡後隨熱氣漫延出夜開茉莉般的濃郁芬芳。另外亦可選嚴選極為珍貴黃金芽心的「伯爵金芽茶」，歷經自然日曬與氧化，產量稀少且備受茶饕追捧，茶葉搭配頂級佛手柑精心調配，入口帶有麥芽與蜂蜜般的醇厚甘甜，溫潤順口。若想在饗宴後解膩舒緩，「帝王普洱」無疑是絕佳選擇！深沉穩重的茶韻散發著溫暖的大地氣息，入口醇厚回甘。

全新「仕女茗茶」、「帝王普洱」及「伯爵金芽茶」售價均為港幣$288元（100克），「猴王茉莉花茶」售價為港幣$378元（100克）。全系列現已於香港各大 Tea WG 精品店限量發售。

