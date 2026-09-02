奇華奶皇月餅買一送一　限時3日$66兩盒

中秋節將至，奇華餅家推出限時奶皇月餅買一送一優惠。9月4日至6日期間，指定分店推出「新鮮焗製奶皇月」買一盒送一盒，優惠價$66即可買兩盒，每日限量100套，售完即止。即睇以下優惠詳情。
$66兩盒 3款奶皇口味配搭
今次優惠適用於「新鮮焗製奶皇月」2個裝，每盒有兩款口味選擇。其中一款是蛋黃奶皇月配朱古力奶皇月，另一款則是蛋黃奶皇月配伯爵茶奶皇月。即使買兩盒，亦可以選擇不同配搭，方便一家人分享或送禮。
奇華奶皇月以酥香餅皮包裹幼滑奶皇餡，當中蛋黃奶皇、朱古力奶皇及伯爵茶奶皇各有不同風味；月餅會於店內新鮮焗製，買回家即可享用。
18間指定分店 每日限量100套
優惠只限9月4日至6日，並於指定18間分店推出，每日限量100套，售完即止。
港島區分店包括灣仔皇后大道東、香港仔利港中心、柴灣新翠商場及黃竹坑港島南岸；
九龍區有長沙灣青山道、深水埗西九龍中心、旺角朗豪坊、太子始創中心、旺角MOKO新世紀廣場及啟德AIRSIDE。
新界區指定分店包括東涌東薈城、青衣城、屯門市廣場一期、荃灣綠楊坊、將軍澳新都城中心二期、將軍澳康城、元朗廣場、大圍圍方及元朗形點二期。
奇華奶皇月餅買一送一優惠詳情
優惠日期：2026年9月4日至9月6日
優惠價：$66買一盒送一盒
產品：新鮮焗製奶皇月（2個裝）
口味配搭：蛋黃奶皇＋朱古力奶皇／蛋黃奶皇＋伯爵茶奶皇
每日限量：100套
指定分店：港九新界18間分店
注意：優惠不能與嫁喜禮餅咭、現金禮券及其他推廣優惠同時使用，售完即止。