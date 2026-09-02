嘉頓麵包邁向100周年號召700+小學生 挑戰最大規模三文治班世界紀錄 驚喜推無限次消費大獎賞

陪伴無數香港人成長的「生命麵包」嘉頓(Garden)，即將邁向創立100周年。為慶祝這個世紀里程碑，嘉頓宣布將攜手全港超過100間小學，舉辦「最大規模的三文治班製作課程」挑戰世界紀錄。品牌同時舉辦創意食譜募集，並將締造紀錄當日定為「嘉頓麵包日」，推出全城消費大獎賞，以美味與營養繼續滋養香港家庭。
正視學童不吃早餐問題
有調查顯示，香港高達36%的學童沒有天天吃早餐的習慣，這會直接影響發育與學習表現。嘉頓為此特別號召700多名小學生現場參與集體製作三文治，透過生動有趣的互動，讓小朋友切身體會到「原來準備一份營養早餐既簡單又充滿樂趣」，攜手打破世界紀錄。
全港小學生只需在9月7至20日期間，下載「嘉友會App」註冊，並於活動期內，任選3天記錄早餐時刻，並拍照上傳到指定網站。相片中必須包含嘉頓麵包產品，上傳至指定網站，經核實後即有機會獲邀親臨現場，共創世界歷史紀錄。
小學生分享早餐食譜有機會被輯錄成書
記錄早餐的同時，學童亦可自動參與「100個健康營養麵包早餐食譜募集活動」。嘉頓鼓勵小朋友發揮創意，親手打造專屬健康早餐。品牌將從中嚴選100 份最吸睛、最健康的優質作品，集結編成《100個健康營養麵包早餐食譜集合》並在全港書店及電子書平台發行。獲選的小小廚神更可獲得限定版嘉頓鎖匙扣一個。
「嘉友會」新會員獨享無限次減$2優惠
嘉頓宣布，將締造世界紀錄的一天，定為「嘉頓麵包日」，並由即日起推出「嘉頓麵包日消費大獎賞」：
無限次重覆使用：首50,000名成功登記的「嘉友會」新會員，可獲$2電子優惠卡，在11月30日前買麵包不限次數即減$2。
滿額免費送好禮：顧客凡購買指定嘉頓麵包產品累積滿$100，即可免費換領精選嘉頓精美禮品1份(數量有限，送完即止)。
查詢：嘉頓麵包