嘉頓麵包邁向100周年號召700+小學生 挑戰最大規模三文治班世界紀錄 驚喜推無限次消費大獎賞

陪伴無數香港人成長的「生命麵包」嘉頓(Garden)，即將邁向創立100周年。為慶祝這個世紀里程碑，嘉頓宣布將攜手全港超過100間小學，舉辦「最大規模的三文治班製作課程」挑戰世界紀錄。品牌同時舉辦創意食譜募集，並將締造紀錄當日定為「嘉頓麵包日」，推出全城消費大獎賞，以美味與營養繼續滋養香港家庭。

正視學童不吃早餐問題



有調查顯示，香港高達36%的學童沒有天天吃早餐的習慣，這會直接影響發育與學習表現。嘉頓為此特別號召700多名小學生現場參與集體製作三文治，透過生動有趣的互動，讓小朋友切身體會到「原來準備一份營養早餐既簡單又充滿樂趣」，攜手打破世界紀錄。