日本熱賣底霜登場！Clé de Peau Beauté稜鑽煥肌底霜　打造輕透鑽光肌

輕盈護膚配方 貼服又透亮

底霜配備SPF25 PA+++防曬保護，兼具長效控油及防脫粧表現，有助減少出現油光、浮粉及摺痕問題，令底妝更持久貼服。啫喱質感水潤柔滑，融合賦光因子與保濕成分，能迅速融入肌膚；配方同時加入品牌皇牌LE SÉRUM同等濃度的鑽光百合精華、海洋稜鏡複合物及珍稀蛋白石粉末，有助修護屏障、提升保濕與緊緻感，同時反射自然光澤，單獨使用也可營造好氣色。

配搭粉底 打造完整鑽光底粧

如果想令妝效更完整，可配合品牌同系列的Radiant Cream Foundation鑽光粉底霜一同使用。兩者可以互相融合，提升底妝的細緻度與光澤感，打造立體得來又不厚粉的妝容，適合日常上班、約會或需要長時間保持精神面貌的場合。