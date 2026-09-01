PAÑPURI全新體驗空間快閃店 推出全新無酒精香水系列/十款香氛演繹留存意念(有片)

來自泰國的生活香氛品牌 PAÑPURI，兩個全新體驗空間先後登陸銅鑼灣希慎廣場及金鐘太古廣場，除了有打卡藝術裝置外，更推出全新無酒精香水系列，以10款獨特香氣詮釋留存意念，即睇詳情。

今次PAÑPURI期間限定店，即日起至9月10日登陸希慎廣場主中庭，率先吸引不少香水迷到場打卡；而品牌最新實體店舖則接力於9月30日正式進駐金鐘太古廣場。兩個空間特別以「靜港汐流」為共同設計主題，以流動而通透的空間佈局，打造一場感官旅程。兩個空間均由本地知名設計團隊 DEFT(Design Eight Five Two)操刀，靈感取材自香港獨一無二的海港城市景觀，以及微風由開闊水域吹向城市建築之間的自然流動，將風的形態融入建築之中。希慎廣場的裝置便汲取了這種自然節奏，塑造出開放且通透的結構。層疊的弧形隔板讓光線與空氣自由穿梭，開放式的輪廓更自然引導訪客從不同角度走入其中。隨著腳步移動，光影在曲面上交織出明暗變幻，整個空間既充滿動感，又瀰漫著一種難得的寧靜氛圍。

其中以亞洲花藝為靈感的巨型藝術裝置。作品取材自羊蹄甲樹的蝶翼種子，捕捉種子隨風飄散、在空中旋轉迴盪並緩緩落下的輕盈姿態。這份優雅的線條不僅象徵著自由與流動，更像是一段仍在延續的旅程，在空間之中悄然掠過。藝術裝置完美連結了自然與都市建築，讓賓客在逛店探索香氛、接受專業諮詢及選購禮品時，能夠完全放鬆身心，享受自在無壓力的體驗。

無酒精配方 10款香氣演繹記憶與餘韻

至於今次快閃店的核心主角，當屬PAÑPURI最新推出的「相伴濃香水系列」。系列一共推出十款精心調配的香氛，旨在以更親密、細膩的方式，重新定義香氣與日常肌膚呵護之間的關係。

有別於市面上傳統的香水，該系列採用了極具突破性的無酒精水基配方。這種溫和配方特別專為肌膚、身體甚至秀髮而設，讓香氣能夠毫無負擔地自然融入日常生活。它不會以濃烈刺鼻的擴散感來刻意彰顯存在，而是輕柔地貼近肌膚，隨著體溫散發出獨一無二的個人氣息，在身體與記憶之間留下耐人尋味的細緻餘韻。品牌深信香氣是承載情感、記憶與自我認同的載體，「相伴濃香水系列」正是這份信念的延續——香水不應是外加的飾物，而是細膩陪伴每一個生活片刻的親密存在，貼近肌膚，更貼近最真實的自我。