酒店自助餐｜嘉里酒店東瀛海鮮盛宴 無限任食北海道松葉蟹/現場即劏藍鰭吞拿魚/鐵板熊本A4和牛

香港嘉里酒店（Kerry Hotel）大灣咖啡廳由即日起至2026年11月30日推出全新「東瀛海鮮盛宴」主題自助晚餐，將紅磡海濱化身為極道鮮味的東瀛海鮮市場，不論是海鮮控還是肉食愛好者，都能一站式滿足對日本美食的思念。 海鮮控天堂：無限任食北海道松葉蟹＋海膽手卷 自助餐最吸睛的是全面升級的冰鎮海鮮與刺身區。這次盛宴主角之一的北海道松葉蟹與麵包蟹源源不絕供應，週末更會加碼波士頓龍蝦。絲絲蟹肉肥美細緻，鮮甜爆膏。手卷區亦相當精彩，平日能吃到蔥吞拿魚手卷，週末則有無限量供應、綿滑甘甜的海膽手卷。刺身區除了長崎赤身及鹿兒島油甘魚，週末更誠意加碼北海道粒貝及帶子，壽司區以日本直送鮮魚製作的壽司，包括真鯛、鰹魚或秋刀魚壽司，以及松葉蟹壽司與季節限定的筋子壽司，實現海鮮自由！

震撼視覺：週末限定現場即劏藍鰭吞拿魚 若追求視覺與味覺的雙重震撼，便不能錯過週末限定的現場即劏藍鰭吞拿魚表演。主廚揮動廚刀，俐落解構整條原條由日本直送的巨型藍鰭吞拿魚。可近距離欣賞精湛刀藝，並即時品嚐剛切下的刺身，感受不同部位由清爽到豐潤油香的層次轉變。 肉食控的焦點則落在即席烹調的熊本 A4 和牛上。大理石般的油花在炙熱鐵板上瞬間融化，陣陣脂香撲鼻而來。入口時肉汁在齒頰間爆發，入口即化，完美展現頂級和牛的奢華質感。炭烤及和風鑊炒區則以日本屋台經典小食為靈感，平日可品嚐自家製大蔥雞肉串、日本免治雞肉棒、明太子玉子燒及日式煎餃；週末則換上和牛漢堡扒及惹味的慢煮牛小排天婦羅。主食與熱炒還備有照燒鰻魚蟹籽炒飯、「地獄汁」海鮮炒烏冬及椒鹽三文魚，充滿濃厚屋台風味。

「東瀛海鮮盛宴」自助晚餐 日期 即日起至2026年11月30日 時間 晚上6時至9時30分 價目 星期一至四：每位$768 (可無限暢飲果汁、咖啡及茶。) 星期五至日及公眾假期：每位$868 (可無限暢飲日本清酒、紅白酒及啤酒。) 大灣咖啡 香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話： (852) 2252 5246 網頁：http://www.shangri-la.com/hongkong/kerry/dining/restaurants/big-bay-cafe/