狗狗肉球形狀看性格！6大腳掌類型看出毛孩真個性

不少主人平日為毛孩抹腳、剪甲時，都會留意到牠們腳掌肉球的形狀各有不同；有人像小雲朵，有人似飯團，甚至有些看起來像火箭。雖然肉球形狀測性格只屬趣味參考，未必有科學根據，但從這些小特徵出發，重新觀察狗狗平日的行為和相處模式，也不失為認識毛孩的另一個有趣角度。以下整理6種常見狗狗肉球形狀，看看家中的汪星人屬於哪一型。

性格揭秘： 這類狗狗通常精力充沛，對身邊事物充滿好奇，喜歡玩耍，也很容易為家中帶來歡笑。活潑之餘亦可能有點調皮，偶爾會做出令人哭笑不得的小惡作劇。主人可多安排遊戲、散步或嗅聞活動，幫助牠們消耗精力。

肉球特徵： 三個掌球大小平均，底部線條較平或帶有輕微弧度，整體看起來像一朵小雲，便可歸類為雲朵型。

性格揭秘： 擁有這種腳掌的狗狗，常被形容為心思較細膩、警覺性較高，面對陌生環境時或會比較謹慎。牠們通常很重視與主人的連結，喜歡待在熟悉的人身邊。若家中毛孩屬於這一型，主人不妨以溫和方式建立安全感，避免突然迫牠面對太大刺激。

性格揭秘： 這類狗狗往往親人又愛撒嬌，喜歡得到注視和回應，甚至會跟着主人在家中走來走去。對牠們而言，陪伴就是最好的獎勵。主人可每天預留固定互動時間，例如梳毛、訓練小指令或輕鬆散步，讓毛孩感到被重視。

性格揭秘： 這種狗狗常給人穩重、可靠的感覺，對熟悉的人十分忠誠，也較容易對家庭產生保護意識。牠們未必時刻表現得熱情外向，但會默默留意主人的需要。日常相處時，可透過穩定的規律和正向獎勵，讓牠們更安心地展現自信。

肉球特徵： 肉球的三個掌球大小相近，底邊較平，外觀看起來像一個小飯團。

性格揭秘： 這類狗狗性格多偏安靜沉着，觀察力強，常能留意到主人的表情、語氣和生活節奏。牠們未必會用誇張方式表達愛意，卻會以陪伴和守候展現貼心。對這類毛孩，耐心溝通和清晰指令尤其重要。

狗狗火箭型肉球：有個性又帶點傲嬌

肉球特徵：肉球的三個掌球大小差異較明顯，中間掌球特別突出，形狀像一支小火箭。

性格揭秘：這類狗狗個性鮮明，有時熱情貼近，有時又想保留自己的空間，令人覺得牠們有點難以捉摸。相處時，主人可尊重牠們的節奏，不必強迫親近。當牠們願意互動時給予回應，反而更容易建立穩定信任。

肉球形狀測性格屬於趣味觀察，並非科學定論。狗狗的個性亦會受品種、成長環境、訓練方式和日常照顧影響。與其只看腳掌，不如多花時間了解牠的喜好、壓力來源和溝通方式，這才是與毛孩建立親密關係的關鍵。