全國生態日專題展覽2026 9月初登陸東九文化中心 沉浸式三大主題 融合AI換裝、大師級音樂穿梭古村今昔

繁華都市背後，香港擁有令人驚艷的自然生境與深厚的鄉郊文化遺產。為響應第四屆「全國生態日」，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）於9月1日至6日期間，於東九文化中心舉辦為期6天的「全國生態日專題展覽2026」。展覽免費開放，特別圍繞「香港大鵬灣」、「自然保育」及「鄉村故事」三大核心主題，打造三大特色展區。現場完美結合多媒體科技、客家文化體驗、國際級音樂影音與絕美風景攝影，帶領市民以全方位感官重新探索香港鄉郊的自然與人文之美，貫徹國家落實「綠水青山就是金山銀山」的精神。

光影與樂聲交織 展現大鵬灣與山水美景 今年展覽在視聽享受上帶來極具震撼力的「山水與樂章的對話」視覺與音樂盛宴，為大家帶來由國際級音樂大師譚盾擔任藝術總監的《鄉郊豐年節2026：「香港山水．聲舞」一日音樂節》精華片段。譚盾親自為香港東北偏遠鄉郊譜寫原創全新音樂篇章，攜手頂尖音樂家及舞蹈家以山海為幕、實景為台，展現自然與藝術的交織。現場同時放映獲選為國家美麗海灣優秀案例的「香港大鵬灣」主題影片，並展出著名藝術風景攝影家袁斯樂親赴印洲塘及偏遠鄉郊拍攝的美景，讓大家從鏡頭與音韻中沉浸於山水風貌。

走入古老客家村落 多媒體與全息科技重現鄉村歲月 除自然美景外，展覽亦深入探討香港鄉郊的人文底蘊。展區「村裡故事」透過互動多媒體裝置，引領觀眾深度探索谷埔、沙頭角梅子林及荔枝窩三條古老客家鄉村的文化故事。「鄉村百子櫃」則以傳統百子櫃為設計靈感，典藏客家婦女傳統服飾、雞屎藤及竹編器具，同時展示荔枝窩栽種的咖啡豆、谷埔麒麟及瓦片木雕等鄉郊活化成果，展現傳統工藝與現代創意的傳承。

本次展覽亦引入不少科技互動的部分，「客家話學堂」運用全息投影技術，讓參觀者能與全息投影客家婦女影像互動，學習傳統客家方言與生活智慧。觀眾還可以到「化身客家人」AI智能換裝體驗區，利用人臉識別技術將個人面貌融合至客家服飾與經典鄉村場景中；更可以在「登上報紙頭版」主題自拍相框前，化身為融入三村專題報導的「頭版主角」，生成獨一無二的專屬紀念相片。

趣味觸控與光影投射 輕鬆解鎖科普知識 為了讓不同年齡層的市民都能親近自然，展覽設有豐富的科普互動環節。「生境探索」展區配備大型互動觸控螢幕，動態呈現香港豐富的自然生境與生物多樣性，市民只需點擊顯示屏上的雀鳥、蝴蝶及蜻蜓，即可解鎖生態知識。而「光影蝶舞」展區則運用光影投射技術，將翩翩起舞的蝴蝶立體呈現在觀眾眼前，展現香港極具代表性的蝴蝶生態資源。