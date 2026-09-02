港牌子︱Juliana Lam運用「可驗證科技布料」抗菌滅毒　INNOTIER贊助香港亞運代表團 讓健康與環保變成生活日常(有片)

香港經歷多次疫情洗禮，市民搭車或逛街聽到咳嗽聲，本能即時出現避之則吉反應，對防疫衛生的追求，已變成一種本能。香港生活環境狹窄，很多上班族都會在通勤時佩戴口罩，只為不想把健康交給運氣，但頻密更換，卻對環境帶來負荷。若告訴你香港創新科技品牌INNOTIER，研發出能秒速抑制與殺滅細菌的布料，把一次性使用的口罩，改寫為可循環重用，不但保護市民健康，更為地球環境出一份力，難怪能成為2024巴黎奧運、2024殘奧，以及以及今年第20屆亞運香港代表隊的團服布料及寢具贊助商。 撰文：Jeff Szeto 攝影：周令知 協力：Rachel Kee

INNOTIER的創辦人林曉盈(Juliana Lam)，是「手套大王」林志權的女兒，品牌以「專利銀線編織技術」聞名。她研發布料的重點，不停留在表面塗層抗菌技術，而是將殺菌功能真正織入布料，她說：「我們把具功能性的銀線編織入布料中，讓布料可在一秒間抑制99%病毒。」2020年，因為疫情來得急，全城瘋狂搜羅口罩，她眼見公公婆婆四出搶購，於是成立INNOTIER，製作可重用口罩，四出派發給長者；更走到垃圾站將口罩送給前線清潔工人，為他們提供保護。「一次性口罩帶來巨大廢棄問題，環境降解時間方面，為地球帶來沉重負擔。我們製作可重用口罩，並非只為了環保，而是希望讓使用者能在健康與環境責任之間取得平衡，更容易做選擇。」

在疫情期間，市民都擔心呼吸道被病毒感染，「當時除了中國、日本、香港的測試中心，我們也找到美國的相關機械，檢測我們的口罩物料。」當COVID逐漸回穩時，品牌採用其Ionic＋相關科技，獲得美國食物及藥物管理局(FDA)批准，在美國登記為具「可控菌」屬性的產品；品牌同時亦取得OEKO-TEX Standard 100認證。更重要的是，測試並非只做抽象數據，而是實打實用真正病毒進行檢測驗證，強調所有產品在清洗後仍維持抗病毒功能。「我們的測試證書已達610張，用不同種類病毒、病菌、塵蟎、防曬功效來檢測，在全球不同機構都有認證。而且口罩真正做到洗滌超過500次，仍保持抗菌效能。」

銀離子專利編織殺滅病毒 問到INNOTIER的布料為何有抗菌滅毒功效，Juliana解釋，當中原理在於品牌的銀線編織專利技術，令前後左右全塊布都能殺滅細菌，而不是只在局部阻擋細菌的侵害，「織入銀線的布料，接觸空氣中的濕氣後，能釋放出銀離子(Ag+)。而常見病毒與病菌，在帶電性質上偏向負離子，當正離子接觸到負離子時，就能抑制與殺滅相關病原體。」因此INNOTIER的99.9%純銀線專利織入技術布料，在銀離子保護下，有效抑制殺滅病菌病毒，包括SARS-CoV-2及H1N1流感病毒，並符合10A抗菌認證標準可殺滅金黃葡萄球菌、白色念珠菌、大腸桿菌；亦具備防塵蟎、防濕疹、防臭及高透氣等功能。

英國設研發部門 擁四項專利發明 作為「廠二代」的Juliana，經常自嘲是「工廠妹」，而擁有企業家良心的她，引入ESG(Environmental Social and Governance)企業管理思維與源頭透明，並表示不想把品質責任外判給不確定的廠商，而是希望產品由研發開始，到生產時均是保證理念一致，透過自身工廠一站式製作，令整個生產流程具備透明度，讓消費者買得安心，「作為香港品牌，品牌亦在英國設有研發部門，至今已有四項專利發明；研發最寶貴的不是成功的一刻，而是一次次失敗後累積出來的穩定工藝。」

心繫運動員 贊助香港奧運代表團 INNOTIER又把科技與社會責任綁在一起，包括曾贊助2024巴黎奧運、2024殘奧香港代表團出行服裝的布料供應、口罩，「很感恩香港代表團所有運動員與工作人員，比賽完畢回港後全部零感染，證實品牌能為團隊提供到健康的防護，讓他們可以安心迎戰賽事。」第20屆亞運會將於9月19日在日本愛知縣及名古屋市舉行，鑑於早前兩次大型國際運動賽事的佳績，INNOTIER再度成為香港代表團的布料與產品贊助商，更加碼提供最新設計的銀織抗菌滅毒旅行睡眠套裝等，「比起一般使用者面對的風險，運動員的產品需要更細緻的考量，因此品牌也投入更多設計與測試資源，去檢測每件產品。」

除了口罩，Juliana把品牌概念擴展到日常生活的多個場景，她提到產品已涵蓋多種類型應用，「目前品牌出品包含旅遊出行工具，親膚紡織有毛巾與內衣褲等，還有時尚服飾、寢室用品、UVC衣物消毒收納袋、冰涼布眼罩，全是一些抗菌滅毒日用品，讓防護不只在呼吸道，亦可以延伸到接觸與生活衛生。」 保護健康讓市民有得揀 當香港人聽到咳嗽聲會緊張、本能想避開感染病菌的風險。Juliana希望INNOTIER的產品，能在日常生活裡帶給市民安心感，又能貼近環保的大趨勢，如口罩不但可重用、可驗證，打破防護等於製造垃圾的惡性循環，「我們希望透過綠色科技，讓健康與衛生不再是被動的防守，而是一種可以由市民自己選擇、既貼心又環保的質感生活方式。我想做一個榮神益人的品牌，在初心和商業方面做到平衡，幫助到人類健康，又為地球環境出一分力。」