任食和牛！The Grill Room九龍首店登陸旺角 $268起和牛任食套餐 大歎日本A4級薩摩和牛｜新店關注組(有片)

任食和牛！The Grill Room九龍首店登陸旺角 $268起和牛任食套餐 大歎日本A4級薩摩和牛

食肉獸又有口福！歐陸扒房 The Grill Room正式進駐旺角開設九龍首間分店。新店主打西式和牛放題，以極高性價比盡情歎和牛。全店佔地超過6,500平方呎，提供午市每位$268起、晚市每位$298起任食套餐。食客只需一個價錢，即可無限追加來自日本、美國及澳洲的頂級和牛與優質安格斯牛，配上各式精心烹調的主菜、意粉及餐湯，即睇詳情！

晚市三大級別套餐$298起 實現和牛放題自由 The Grill Room 旺角店全店採用放題形式供應，午市套餐每位$268起，而晚市放題則分為三大級別，由入門級的 Classic Cuts (每位$298)、只需加$70即可升級的嚐樂級Signature Cuts (每位$368)，以至加$170即可享用的尊貴級Prime Cuts (每位$468)。食客可以根據自己的預算、口味偏好以及食量隨心選擇。晚市時段由下午5時半一直至晚上11時，用餐時間充裕。不論選擇哪一款晚市任食套餐，均已包一客精緻餐前小食、無限追加的精選主菜、即炸薯條以及是日餐湯。主菜方面更提供任食意粉或招牌飯及西京燒比目魚等多款豐富美食。只需加$48即可任飲基本無酒精飲品；加$98可任飲紅酒、白酒、啤酒及特選無酒精飲品；加$148更可升級至任飲紅白酒、氣泡酒、啤酒、精選雞尾酒及無酒精飲品。

入門級Classic Cuts：肉味濃郁安格斯牛暢食！對於預算有限但又想大快朵頤的食客，晚市入門之選Classic Cuts ($298) 絕對是不二之選。嚴選來自南方的穀飼安格斯牛 (Southern Grain Angus)，牛隻均經過長達150天的穀物飼養，屬全血統英國黑安格斯。這種牛肉以肉味濃郁、口感扎實而著稱，套餐中食客可以無限追加安格斯燒牛肉、安格斯牛脊肉以及廚師精選和牛等多款部位。 嚐樂級Signature Cuts：美澳兩大頂級農場和牛任食！若想體驗層次豐富的和牛風味，只需加HK$70升級至 Signature Cuts (成人$368)。升級後不僅能暢食 Classic Cuts的所有優質牛肉，更能無限制品嚐三款來自美國著名農場 Snake River Farms (SRF) 以及澳洲 Bell Valley 的頂級和牛部位。SRF所出產的極黑牛，是日本和牛與美國頂級安格斯黑牛混種繁殖，結合兩種牛肉的頂級優點。既擁有日本和牛般密佈油花，又保留了美國安格斯牛的肉香。加上 SRF 和牛採用約500天的超長穀飼期，遠高於一般牛肉，飼料更以大麥、黃金小麥及馬鈴薯為主，不含任何雜質，因此肉質特別嫩滑多汁且健康安心。至於來自澳洲純淨牧場的 Bell Valley 和牛，則經過至少200天的穀物飼養。在天然無污染的環境下放養，配合無添加荷爾蒙激素的飼養方式，牛肉入口甘甜，肉汁豐富。

尊貴級Prime Cuts：日本一A4薩摩和牛任食，入口即溶！對牛肉品質有追求的饕客，則絕對不能錯過尊貴級 Prime Cuts (成人$468)。此套餐除了涵蓋 Classic Cuts 及 Signature Cuts 的所有肉款之外，更可以無限追加被譽為「日本一」的日本鹿兒島 A4級薩摩和牛！薩摩和牛均選自未曾生育過的鹿兒島黑毛和牛種母牛，由極少數獲獎的頂尖飼養員以專業嚴格的技术精心培育。該品種更曾在被譽為「和牛奧運會」的「全國和牛能力共進會」中榮獲日本第一的最高殊榮。入口瞬間即溶，甘甜濃郁的脂香，令人一試難忘。

此外，Prime Cuts 套餐還同時無限供應 SRF 及 Bell Valley 的和牛板腱、和牛西冷或肉眼等尊貴部位。

6,500呎寬敞空間 設開放式廚房 今次旺角新店延續品牌鬧市中的現代小酒館設計理念，裝潢大量運用具質感的磚牆，配搭線條俐落的木飾面餐桌和餐椅，營造出兼具高雅格調與溫馨親切的用餐氛圍。全店設有多達144個座位，空間感十足，不論是適合情侶約會的溫馨卡座、適合三五知己聚餐的大枱，還是獨自前往也能享受氛圍的吧枱座位應有盡有。店內更特別設有私密度極高的獨立私人房間，非常適合安排公司派對、生日慶祝或大型家庭聚會。 新店另一大亮點絕對是開放式酒吧及廚房。食客在等候美食的同時，可以欣賞廚師團隊即席表演廚藝，美食未正式端上桌就已經令人食指大動。

新鮮生蠔海鮮加碼 餐廳還準備了多款滋味配菜與新鮮海鮮供食客加購，海鮮控可以額外加點每日空運到港的新鮮生蠔 ($22/隻，兩隻起)，入口新鮮爽甜；或是試試香草羅勒醬焗扇貝 ($22/隻，兩隻起)，香氣四溢。此外亦有香烤蔬菜 ($38) 及田園沙律 (HK$28) 等輕盈選擇，平衡和牛的油膩感。最後更推出超吸睛的夢幻甜品車，由侍應推到食客面前即場點選。甜品車上放置了各式西式甜品，包括外脆內嫩的法式焦糖燉蛋 ($48)、酒香十足的提拉米蘇 ($48)、酸甜開胃的法式檸檬撻 ($58) 以及層次分明的朱古力千層酥 (HK$68) 等。

The Grill Room旺角店 地址：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心2樓208號舖 營業時間：午市12:00 – 15:00｜晚市17:30 – 23:00