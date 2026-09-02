周星馳IP「星星群俠傳」聯乘Chicken Egg Boy 推出黯然菠蘿包雞蛋仔/雙重脆感演繹本地經典小食(有片)

打破傳統雞蛋仔界限！由「星爺」周星馳發起的原創IP《星星群俠傳》，首度與本地人氣雞蛋仔店「Chicken Egg Boy」展開跨界合作，隆重推出全新限定作品「黯然菠蘿包雞蛋仔」。今次將星爺經典電影《食神》中傳奇美食「黯然銷魂飯」的靈感融入港式小食之中，即日起於「Chicken Egg Boy」門市正式發售，即睇詳情。

兩大品牌強強聯手 提到周星馳的電影作品，大眾腦海中總會浮現出天馬行空的創意、標誌性的無厘頭幽默，周星馳的創作多年來一直深深根植於香港在地文化，承載著對本土傳統的敬意。而今次參與合作的原創IP《星星群俠傳》亦秉持這份精神，勇於探索嶄新可能。這份精神正好與「Chicken Egg Boy」的品牌理念一拍即合。「Chicken Egg Boy」品牌由年僅21歲的劉斯惠(Natalie Lau)創立，懷抱著保存香港非物質文化遺產的使命感，致力將香港歷史悠久的街頭小食，以現代創意與工藝重新包裝。

全球首創雙重脆感 獨家黯然菠蘿包雞蛋仔登場 今次推出的「黯然菠蘿包雞蛋仔」，基礎源自「Chicken Egg Boy」人氣招牌產品「菠蘿包雞蛋仔」。品牌全球首創將菠蘿包與雞蛋仔兩款香港最具代表性的街頭小食合二為一，每一底共30粒雞蛋仔，製作過程極之考驗手工藝。每一粒雞蛋仔均覆蓋上一層手工製作的迷你金黃菠蘿包皮，賣相精緻可愛。經高溫烘烤後，交織出標誌性的「雙重脆感」——外層更香脆，充滿濃郁牛油香，內裏則維持著軟綿輕盈的質感。這種外酥內軟的豐富層次，旋即風靡全球，將傳統街頭美味提升至全新層次。

今次團隊下足功夫，為重現「黯然銷魂」的神髓，創造出新鮮又意想不到的驚喜。以雞蛋仔取代了原來的飯和煎蛋，並保留叉燒作為新口味的重點。餡料特別嚴選老字號「六安居」的鹹甜叉燒，肉質濃郁滋味。為了達到完美平衡，團隊經歷了漫長的反覆測試。劉斯惠分享道：「我們試了叉燒，再加入檸檬來平衡鹹香濃郁的味道，再不斷調整比例，測試不同品種的檸檬，最後甚至加入檸檬皮才達至現在的完美平衡。檸檬汁酸味中和了叉燒的鹹味，檸檬皮更留下清爽的餘韻。」

記者實測 記者親身前往試食這款超話題之作的「黯然菠蘿包雞蛋仔」。剛出爐的雞蛋仔散發著誘人的牛油甜香，賣相極之精緻，30粒雞蛋仔上的黃金菠蘿酥皮呈現出漂亮的金黃龜裂紋路。一咬下去，外層的菠蘿皮相當酥脆，隨即吃到裏面溫熱軟綿的雞蛋仔芯。內餡則有鹹甜適中的「六安居」叉燒，醬汁香甜。這種雙重脆感與鹹甜交織，令人一試難忘。 Chicken Egg Boy 地址：上環永樂街148號