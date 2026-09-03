中秋好去處｜薄鳧林牧場推3大工作坊 親手整黑白乳牛斑紋月餅/兔仔燈籠/小夜燈

中秋佳節將至，想與家人朋友留下難忘回憶？薄鳧林牧場推出3大節日主題工作坊，讓參加者親手製作別具牧場特色的黑白乳牛斑紋冰皮月餅、傳統兔仔燈籠和小夜燈，絕對是今期中秋節的親子好去處。

前身為舊牛奶公司高級職員宿舍的薄鳧林牧場擁有百年歷史，見證香港百年乳業及薄扶林村的社區歷史，於2009年更被香港古物諮詢委員會列為一級歷史建築，極具歷史意義。舊宿舍近年亦被香港明愛及薄扶林村文化地境保育有限公司接手及活化成「薄鳧林牧場」，不時舉辦公眾導賞團及工作坊，讓訪客認識薄扶林的歷史。

親手整3大手作

薄鳧林牧場推出3大中秋工作坊，讓市民親手製作具有牧場特色的手作。在「黑白乳牛斑紋冰皮月餅」工作坊內，參加者可製作紫薯牛奶麻糬餡冰皮月餅，親手捏出以牧場昔日標誌性黑白乳牛斑紋為創作靈感的月餅。中秋當然少不了傳統兔子燈籠！「傳統竹紮兔仔燈籠」工作坊邀請薄扶林村村民吳江乾師傅，帶領參加者體驗香港傳統紮作工藝，由竹篾結構、裱紙到裝飾，逐步打造專屬的兔仔燈籠。

「牛眼窗燈」工作坊同樣不容錯過。小夜燈創作靈感取自牧場主樓花崗岩石牆上的「牛眼窗」，牛眼窗具有通風與防潮功能，十分適合香港炎熱的氣候。牧場將牛眼窗的的圓形線條、格柵與光影融入小夜燈中，讓玩家將「牛眼窗」帶回家。