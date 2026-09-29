深耕23載 FWD區域總監Philip Lo將企業管理模式融入保險代理專業 科技提升效率 人情建立信任

「創業」常被賦予追求自由與財富的浪漫想像；然而，當面臨未知與風險時，真正敢於割捨高薪厚職、走入未知賽道的人，始終屈指可數。尤其是在肩負多重人生責任的黃金期選擇「重新開始」，更需要非凡的魄力與前瞻視野。 畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）、曾任職於外資企業銀行長達7年的盧志超（Philip Lo），正是敢於走出舒適圈、開拓全新賽道的先行者。2003年，他毅然告別外資銀行的光環與穩定待遇，投身保險理財領域。深耕23載，如今身為富衛區域總監的他，成功建立屬於自己的事業，並創立了一支保險代理人團隊「Premier Partners」，為行業樹立了極具啟發性的商業標竿。

棄 7 年企業銀行工作開啟創業之旅 回想當年的抉擇，或許多人難以理解：一位擁有頂尖名校學歷、在外資銀行坐擁豐厚回報的專業人士，為何要在2003年毅然轉行？「當時我新婚，孩子亦剛剛出世，家庭責任與生活開支接踵而來。」Philip坦言，那並非一場毫無壓力的嘗試，而是一場真正的挑戰。 在Philip看來，銀行職位雖然穩定，卻無法滿足他對事業自主權與人生高度的追求。他看中保險行業蘊藏著無限的創業空間。加入後憑藉過去在企業銀行積累的深厚經驗，他將大型企業銀行的營運架構與風控思維融入代理人團隊運作中，帶領團隊超越單一產品銷售思維，轉而從客戶整體的財務需要、長遠發展目標與風險管理防線出發，提供涵蓋信託規劃、跨代傳承及資產配置的高端理財方案，周全照顧客戶的多元化需要。

「 Premier Partners 」打造標準化企業管理及培訓系統 為了確保服務品質，團隊有一套長達6星期標準化的培訓機制，從新人入職時的分析評估、培訓如何開口聊天、如何寫出量身打造的理財計畫，乃至經理級別的人才招募、策略規劃與團隊文化建立，均設有極為嚴謹且規範化的培訓。這種結合企業化的管理模式，讓Philip的團隊展現出超越傳統保險業的專業，即使面對更複雜的理財規劃需求，團隊也都有足夠的實力去解決。 Philip更把團隊命名為「Premier Partners」，寓意每位成員都是「優越的合作夥伴」，打破傳統上司與下屬的階級分層，大家都是夥伴關係，因此匯聚了來自不同年齡、學歷及職業背景的人才。團隊成員逐一成為獨當一面的卓越領袖，都給予了Philip無法比擬的成就感。在這樣的管理制度下，「Premier Partners」的實力也越來越穩健，能夠長久發展下去。

借助 AI 提升工作效率 面對近年席捲全球的生成式人工智能（AI）與數位化浪潮，Philip展現了敏銳的商業嗅覺：「要麼善用AI，要麼被淘汰」。在他的推動下，「Premier Partners」全員積極擁抱AI工具。以往代理人為客戶深度整理、交叉比對多家保險公司的複雜條款與保單架構，往往需要耗費1至2天；如今借助AI工具歸納與對比產品特性，只需數小時便能完成初步資料整理，效率提升不少！此外，團隊亦運用AI輔助製作教育短片，將較為複雜的理財與保障觀念轉化為淺顯易懂的內容。

不過Philip也常常提醒大家，AI再厲害也只是個小助手，代理人本身的專業價值難以被取代：「在資訊爆炸的年代，客戶並不缺少資訊，真正缺少的是區分哪些資訊與自己相關、如何理解選項、如何配合家庭目標。」客戶說話時心裡真正的擔憂，最後做決定的專業判斷，以及人跟人之間的信任，唯有代理人透過面對面的傾聽、陪伴與共情，才能真正達成。

Philip帶領 「Premier Partners」 團隊獲獎無數，展現卓越的團隊實力與凝聚力。

專業踩過界 高端線下活動拉近客戶關係 而如何將節省下來的時間，真正用來服務客戶呢？「Premier Partners」有一套高效高能的做法。秉持「Live life to the fullest」（盡情享受人生）的理念，除了提供專業服務，團隊更會定期舉辦高爾夫球賽事、賽馬活動、準父母講座、公益項目等多元化活動。 Philip強調，線上社交平台的內容能讓客戶初步認識團隊，但要建立長遠信任，線下面對面的深度交流不可或缺。高爾夫球活動吸引高淨值客戶參與，在熟悉自然的場景中互動及建立信任。團隊成功建構出一套完整的業務發展方式，從最先的線上曝光引起興趣，進而邀請客戶進行線下交流，深入了解客戶的真實保障需要，最終建立互信，並提升客戶的保險體驗。

邀跨界專才 共建多元專業團隊 FWD富衛的專屬代理人團隊「年青、敢於創新、專業、不甘平凡」，當中所謂「年青」指的不是年齡而是心態。無論任何人生階段，都可以勇於創新向前。誠如「Premier Partners」的團隊，非常歡迎不同領域的人才加入，目前成員背景非常豐富，除了資深房地產專家、移民顧問、教育學者、專業會計師外，近年更有具備IT背景的資訊科技專才加入，為團隊的業務發展注入多元動力。Philip深信，每一個不同的專業背景，都是一把打開新客群的鑰匙，每一位成員所帶來的知識與行業洞見，都持續成為壯大團隊的養分。