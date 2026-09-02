9月生日優惠2026｜40+壽星免費/折扣著數全攻略！放題/迪士尼/海洋公園玩樂懶人包

2026年9月壽星專屬著數優惠！今次為大家一次過盤點超過40個生日限定優惠，由免費自助餐、任飲任食火鍋放題、主題餐廳生日蛋糕，到海洋公園、香港迪士尼樂園及昂坪 360 等熱門景點的優惠都應有盡有。即睇以下精選優惠詳情，為自己或朋友規劃最抵最著數的慶生行程！ 飲食優惠 9 月生日優惠｜1. 半島海港／阿翁火鍋館｜生日放題優惠 壽星免費或半價 主打海鮮火鍋的半島海港及阿翁火鍋館，於生日月份晚市惠顧任飲任食海鮮火鍋，即可享生日專屬優惠：

－三至四位惠顧，（一位生日者）生日者可獲半價優惠；

－五位或以上惠顧，（一位生日者）生日者可獲免費優惠；

－五位或以上惠顧，(多於一位生日者)，生日者可獲半價優惠。

9 月生日優惠｜2. 8度海逸酒店 8 度海逸酒店自助餐廳特設生日優惠，凡 4 位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享：

星期一至五生日之星半價連免費餐酒乙支或可選免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支

星期六至日、公眾假期及前夕：生日之星半價、免費餐酒乙支、生日蛋糕乙個

*優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用 9 月生日優惠｜3. 歷山酒店自助晚餐 生日送蛋糕 凡於歷山餐廳網上商店自助午餐及自助晚餐預付均可享生日優惠：生日優惠：每六位付費成人，一位當月生日之壽星，即可免費享用；2 位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個；7 位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。

免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少 2 日前預訂。

9 月生日優惠｜4. 元気寿司生日禮遇 元気寿司銀會員及尊尚會員憑生日電子優惠券於生日月份（例如生日日期是 10 月 15 日，生日月份是指 10 月 1 日至 10 月 31 日）惠顧香港元気寿司分店，可享生日優惠 1 次。銀會員專享 8 折生日優惠；尊尚會員專享 75 折生日優惠及免費蛋糕券。 9 月生日優惠｜5. 麥當勞親子會送麥炸雞 麥當勞親子會優惠多籮籮，無論是基本會籍及尊尚會籍會員，在生日時亦可獲贈生日禮遇，會員可自選原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞（1 件）配中汽水乙份。

9 月生日優惠｜6. 平昌 BBQ 6 折優惠 壽星專屬驚喜！凡於生日當天及前後三天惠顧【經典套餐】或【韓式滋味套餐】，壽星即享 6 折優惠，更可獲贈牛肉蛋糕一個。牛肉蛋糕需至少提前一日訂座，並於訂座時註明使用生日優惠。到店當日須出示有效身份證明文件核實生日月份。 9 月生日優惠｜7. 喰楽生日優惠 於生日正日惠顧喰楽，晚市時段可享全單 85 折優惠；而在生日當月惠顧，晚市時段可享全單 9 折優惠；4 人或以上額外 5% 優惠（不計 13 歲或以下小朋友）。

必須經電話/whatsapp/ig 訂座，OpenRice 訂座不適用此優惠。

敬請提早最少一天訂座。

優惠不能共同使用。

如有任何爭議，喰楽享有最終決定權。

9 月生日優惠｜8. 杉玉送生日驚喜甜品拼盤 9 月壽星惠顧壽司郎居酒屋杉玉可享生日優惠，凡於生日當天及生日之前後 3 天，堂食消費滿 $70，並 Follow「杉玉」Facebook 或 Instagram，即可免費獲贈「生日驚喜甜品拼盤」乙份及即影即有乙張。 9 月生日優惠｜9. 和牛壽喜燒放題專門店「肉佐 NIKUSA」4 位用餐 1 位免費 位於銅鑼灣金朝陽中心 2 期 Midtown 8 樓的肉佐 NIKUSA 主打關東風和牛壽喜燒放題，食客可以親民價錢品嚐高質宮崎縣產「貴族の牛」A5 黑毛和牛。現凡午市或晚市惠顧【級目 4-5】任何一款放題餐目，生日客人攜同 3 位同行客人（成人／長者／收費小童）惠顧級別 4 或級別 5 餐目可免費享用相同等級的放題套餐（即一共 4 位用餐，其中 1 位免費），以所選的餐種最低收費為免費。

只限生日正日的前三後三天。

顧客需預先訂座及確認人數。

此優惠不可與其他優惠同時使用。

人數以及優惠選擇如有更改，請及早通知。

9 月生日優惠｜10. 永年士多生日優惠 永年士多推出會員限定生日優惠：

－生日快樂 10 現金券 (2 張)

－心想事成 5 現金券 (10 張)

－當月雙倍積分

9 月生日優惠｜11. 成都人氣小龍坎火鍋 生日惠顧即送生日肥牛蛋糕 來自成都的小龍坎火鍋正式登陸香港，餐廳主打經 160 天精心發酵而成的「天府酵藏」湯底及香辣的經典牛油湯底。每位當天生日惠顧的客人，都可以免費享有造型特別的生日肥牛蛋糕，更插上生日牌。 9 月生日優惠｜12. 西班牙餐廳 Aire 西班牙餐廳 Aire 主打正宗巴斯克燒烤風味，嚴選來自西班牙、大西洋及地中海的頂級海鮮與肉品，搭配從西班牙直送的醇厚美酒。壽星於生日當月惠顧 Aire，可享即拍照片、生日卡及精美慶祝寫碟服務。

9 月生日優惠｜13. BEANS Coffee 生日壽星凡於生日當月到 BEANS Coffee 惠顧堂食，即可獲贈自家製蛋糕一件，優惠可無限次使用，結帳時向店員出示本月生日證明。 9 月生日優惠｜14. Pizza Hut 會員生日送 $50 現金券 凡登記成為 Pizza Hut 會員，基本會員及金會員可於生日月收到獎賞。基本會員可獲贈 50 現金券，金會員則可獲贈總值 100 現金券及免費拔呼地必勝批。 9 月生日優惠｜15. 帝苑酒店 Alva House 5 月生日壽星只要於生日當月在帝苑酒店官網預訂餐廳 Alva House，並輸入優惠「ALVABDAY」，即可享 6 人同行 1 人免費優惠及贈送生日甜品。

9 月生日優惠｜16. 帝逸酒店「Make a Wish」生日住宿計劃 帝逸酒店推出的「Make a Wish」生日住宿計劃。入住豪華客房即可於酒店餐廳 Alva House 享用豐富自助晚餐，並附送迷你生日蛋糕及氣泡酒。另外禮遇更包括免費借用 INVIS 標準單車 2 小時，暢遊鄰近景點及單車徑（其後可由 HK$150/小時起租用，亦可加費升級至高階或比賽級單車）、享用客房內泡茶設施和意大利 illy 咖啡、酒店穿梭巴士服務往返指定港鐵站等。 9 月生日優惠｜17. 影灣園香辣軒 四人同行送生日蛋糕 香辣軒推出暖心生日禮遇套餐，四人以上同行更免費獲贈生日蛋糕一份。

9 月生日優惠｜18. 再睡 5 分鐘 生日茶飲買一送一 成為「再睡 5 分鐘」會員，即享單杯飲品減 $2 優惠，壽星當日仲有買一送一驚喜。 9 月生日優惠｜19. 愉景灣酒店 生日壽星免費 凡約 4 位或以上惠顧愉景灣酒店 Café bord de Mer＆Lounge 慶祝生日，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。 9 月生日優惠｜20. 殿大喜屋 生日 8 位送 1 位 凡生日壽星於生日當日惠顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題時段，8 位以上即可享壽星 1 位免費。

9 月生日優惠｜21. 半島酒店 快樂生辰獎賞 半島酒店推出「快樂生辰獎賞」生日優惠，每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐 2 位即可獲贈生日蛋糕 1 個；惠顧大堂茶座晚餐 4 位或以上，即可享 1 位免費及獲贈生日蛋糕 1 個。 9 月生日優惠｜22. 香港港麗酒店免費生日蛋糕 Sino Club 會員於生日月份到香港港麗酒店指定餐廳即可享生日優惠，當中包括食品及飲品 8 折優惠、免費生日蛋糕一個。另外 2 人或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒一杯，4 位或以上客人惠顧則可獲贈精選美酒一瓶。

9 月生日優惠｜23. Yamm 免費汽酒＋生日蛋糕 生日之星蒞臨 Yamm 品嚐精緻晚餐，生日之星於生日該月份與朋友同行，可獲贈生日蛋糕乙個。 9 月生日優惠｜24. 九龍東皇冠假日酒店 生日送火焰朱古力球雪山蛋糕 生日到九龍東皇冠假日酒店的星幕餐廳惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞。 9 月生日優惠｜25. 牛角 KABU PASS 會員生日獎賞 登記成為牛角 KABU PASS 會員，可於生日月份享有以下優惠：

銀會員：額外 0.5 倍積分獎賞；

金會員：額外 0.5 倍積分及可享總值 $2,000 的電子優惠券。

9 月生日優惠｜26. 香港會議展覽中心中庭 生日免費＋送壽包 香港會議展覽中心中庭推出生日優惠，凡 4 位或以上顧客一起於中庭享用晚餐，消費滿港幣 1,000 元（不計加一服務費），生日壽星免費用餐，另外每位同行賓客更可獲贈一個精緻壽桃包。 9 月生日優惠｜27. A-1 Bakery 會員生日送人氣商品 A-1 Bakery 紅卡或銀卡會員全年可享 9 至 85 折優惠，生日月份更有專屬禮遇，可到門市免費領取指定人氣商品乙件。 9 月生日優惠｜28. 千禧新世界香港酒店生日優惠 千禧新世界香港酒店生日優惠推出，凡 8 位或以上惠顧 Café East 晚市自助餐，即可獲贈一磅鮮果忌廉蛋糕及一瓶氣泡酒。（需在生日當月或前一個月於千禧新世界香港酒店訂座。）

9 月生日優惠｜29. 上海姥姥送《姥姥萬壽桃盛會》 凡生日月份於上海姥姥惠顧滿 $500，即可獲贈全人手製造《姥姥萬壽桃盛會》乙份。

購物優惠 9 月生日優惠｜30. MUJI 生日首次消費雙倍積分 MUJI app 會員只需於生日前完成登記出生日期，即可於生日月份首次消費雙倍積分，每消費 $1 獲贈 2 積分，輕鬆累積積分換領心儀產品。 9 月生日優惠｜31. Uniqlo 生日送 $50 優惠券 下載 Uniqlo App 並登記成為會員，即可於生日月份獲贈 $50 優惠券，輕鬆添置新裝。優惠券將自動發送至 App 帳戶，簡單又方便。 9 月生日優惠｜32. POP MART Hong Kong POP MART 會員可享生日月限定禮物，包括生日襟章，當月生日的會員可於香港 POP MART 官網查看生日活動內容，到線下門店收銀台領取生日禮物。

9 月生日優惠｜33. AEON——全日 95 折購物折扣 付年費 $20 成為 AEON 會員，可於生日月份到任何店內顧客服務台，持會員卡換領「生日折扣全日通」一張。憑此全日通於生日月份內選取任何一日無限次享有九五折購物折扣優惠。 9 月生日優惠｜34. DON DON DONKI 驚安之殿堂 生日優惠 下載 Donki 手機 app 登記成為會員可享生日優惠，生日壽星可獲贈禮物一份，包括精選產品或是現金優惠券。 9 月生日優惠｜35. Cinema City 院線 VIP 會員生日獲贈換戲票積分 以 $120 入會成為 Cinema City VIP 會員，可享全年購買正價戲票／小食／指定精品 9 折、入會獲 1500 分及單人爆谷套餐換領券、生日月份獲 1000 分。

9 月生日優惠｜36. 百老匯院線 會員生日送電影贈券及積分 百老匯院線 bcinephile 會員（入會年費 $120），於生日當天可獲贈百老匯院線贈券一張及 100 會員積分獎賞。

玩樂優惠 9 月生日優惠｜37. 海洋公園 生日免費入場 香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。 9 月生日優惠｜38. 迪士尼生日優惠 生日壽星以 MyDisney HK 預訂迪士尼酒店 2 晚起住宿，於生日月份入住可享實時房價 65 折，免費獲贈 1 份「生日快樂」套裝。

生日壽星於生日正日，生日正日前後指定時段與至少三位全額付費賓客*同行﹐即可免費享用一位翠樂庭餐廳自助午餐或自助晚餐，更可享受以下生日禮遇：

獲贈迷你生日蛋糕一個連自訂祝福字句蛋糕牌#

獲贈生日紀念徽章一個

迪士尼朋友於不同節日以不同造型現身

9 月生日優惠｜39. 昂坪 360 免費 香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車（標準車廂），並可 8 折購買最多 3 張即日來回纜車門票（標準車廂）。 9 月生日優惠｜40. 合味道紀念館 生日月到訪可享三重賞 合味道紀念館香港生日優惠全面升級，壽星於生日月份蒞臨，即可享優惠價入手生日套票，專屬三大福利：全新「清仔自助打印站」體驗、生日禮物包，以及指定工作坊門票四張。壽星可利用紀念館提供的生日打卡道具影相留念，自選主題相框，更可錄製窩心留言及祝福。

壽星須購買「生日禮物包」及成為工作坊參加者之一。生日優惠套票可於 KKDAY 網站預購，或直接於紀念館現場購買當日門票。

9 月生日優惠｜41. 香港杜莎夫人蠟像館 門票優惠價 $160 香港居民在生日當天、生日前三天或生日後三天，可以憑優惠價港幣 160 元（原價港幣 300 元）購買入場門票。 9 月生日優惠｜42. Neway CEO 2 人同行壽星免費 Neway K‑Fun 會員在生日月份，壽星和朋友 2 人同行，壽星即可免費唱 K，2 人生日，4 位顧客可免 2 位人頭費，如此類推。 9 月生日優惠｜43. 山頂 Go Museum 二人同行生日免費入場 凡於生日正日購票，二人同行，壽星可免費入場；生日正日前後三天購票，三人同行，壽星可免費入場。