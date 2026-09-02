$368就歎到五星級酒店蛋糕慶生 香港麗晶酒店全新蛋糕系列登場

說起酒店蛋糕，不少人第一反應都是「靚但貴」。但如果話你知，$368起就能買到香港麗晶酒店出品的蛋糕，用來慶生、送禮甚至純粹獎勵自己，是不是突然覺得可以認真考慮？

香港麗晶酒店新推出2026年度全新糕點系列「Legacy in Layers」，由行政糕餅總廚楊焯賢師傅與糕餅主廚謝嘉慧師傅率領團隊打造，橫跨多個類別，由經典蛋糕、時令水果撻、芝士蛋糕到拿破崙蛋糕都有，選擇相當豐富。

麗晶酒店全新蛋糕系列 今次Legacy in Layers包括五個系列，各有不同定位。「麗晶經典系列」是當中最具代表性的一環，三款招牌口味都帶有香港情懷。蜂巢原蜜蛋糕以本地龍眼蜜入饌，配上胡桃海綿蛋糕與柑橘香氣；港式聖安娜蛋糕則用上白咖啡忌廉、奶茶吉士醬和杏仁脆糖，將茶餐廳風味轉化成法式糕餅語言；另有一款70%秘魯朱古力蛋糕，以單一產地可可配搭香草橙子克林姆與榛子果仁糖，走濃郁路線。 「時令風味系列」只在水果當造時供應，目前陣容包括櫻桃及白桃兩款Charlotte Cake、香熟芒果撻，以及帶現代感的柑橘黑檸菠蘿撻。「芝士蛋糕系列」以招牌焗芝士蛋糕領銜，今年新增藍莓版本，拌入自家製藍莓檸檬果醬。「拿破崙蛋糕」則有雜莓、芒果及人氣開心果口味，層層酥皮配上不同餡料。

最後是「鮮忌廉蛋糕」系列，以北海道忌廉配鬆軟海綿蛋糕，綴以草莓、雜莓或芒果等時令鮮果，屬經典而穩陣的選擇。



蛋糕12cm起跳兩個人慶生都啱使 另有件裝禮盒 系列中指定蛋糕設三種尺寸：12厘米（2至4人份）、15厘米（4至8人份）及20厘米（8至12人份），售價由$368起。換言之，兩個人的小型慶祝，毋須夾硬買大蛋糕，小小一個已經足夠體面。如果偏好輕巧糕點多於整個蛋糕，系列另有每盒三件或六件裝的糕點禮盒，$188起就有交易。





麗晶糕點系列

包裝似封信 送禮有睇頭 除了蛋糕本身，今年的包裝也值得一提。全新禮盒以信封為設計概念，盒蓋模仿封舌造型，中央有一個「R」字火漆封印，盒身帶浮雕線條，整體色調用上柔和青瓷色配深青綠封印與品牌緞帶。連紙袋也花了心思，提手印有酒店字樣，並附上信封形小吊牌。用來送禮的話，單是外觀已經頗有誠意。 供應詳情 Legacy in Layers系列即日起於香港麗晶酒店大堂酒廊（The Lobby Lounge）供應，每日中午12時至晚上9時。想在維港海景前歎一件，或是外帶回家與家人分享，都可以。此外還可以經網上提早預訂蛋糕，為慶生提早準備。