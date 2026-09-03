壽司郎填問卷抽「60分鐘雙人放題券」贏$500優惠券+萌抱壽司小夜燈 壽司總選舉10月震撼優惠

深受壽司迷喜愛的壽司郎(Sushiro)宣布，由即日起至9月28日 期間，在全港各大分店(灣仔英皇集團中心店、深水埗西九龍中心店除外)隆重推出兩大期間限定慶典活動，同步展開「問卷調查大抽獎」與「壽司總選舉」，為香港壽司迷帶來雙重驚喜。

贏「雙人放題券」實現壽司自由

想體驗極致壽司自由嗎？顧客凡蒞臨指定分店堂食，只需掃描座位附近的QR Code，並成功提交問卷，即可自動獲得抽獎資格。每人限參加一次，重複提交將不予計算。

本次抽獎禮品極為豐富，大獎高達3名，幸運兒可獲價值$1,000的「香港壽司郎雙人放題券(用餐時間60分鐘)」。抽中放題券的幸運兒，需於10月21日至11月15日期間前往指定壽司郎分店，即可盡情大快朵頤，大啖品嘗新鮮壽司。此外，活動更設有二獎(10名)價值$500的優惠券，以及三獎(20名)超萌的「萌抱壽司小夜燈(吞拿魚小海瀨)」。