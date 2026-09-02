日本旅遊｜Rakuten Travel關東及近郊人氣全包式住宿排行榜出爐！ 開搶9月SUPER SALE優惠券

港人旅遊模式新趨勢！日本政府觀光局(JNTO)最新數據顯示，香港旅客獨自赴日旅遊的比例由2013年的10.2%攀升至2025年的21.0%，十年間翻倍成長，數據反映「一人慢遊」已成為港人的主流度假模式。大家不再追求錯過景點的焦慮(FOMO)，轉而追求享受獨處與放鬆的自在心態(JOMO)。一間設施齊備、包含全天候餐飲及休閒活動的「全包式」住宿絕對是獨遊放空首選。日本Rakuten Travel今次最新公布2026年夏季關東及近郊地區高評分人氣全包式住宿排行榜，同時更帶來9月限定「SUPER SALE」激減優惠，即睇詳情。

關東及近郊全包式住宿排行榜出爐 Rakuten Travel根據2026年7月至8月的預訂數據，挑選出顧客評分達4.3分或以上的優質住宿(截至2026年7月22日)，範圍涵蓋茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨及靜岡等地區，呈現出最新住宿趨勢。 人氣全包式住宿第一名｜伊東聚樂酒店 在今次公布的排名中，位於靜岡縣的「伊東聚樂酒店」憑藉全方位優質服務榮登榜首。這間酒店於2024年7月全面翻新並轉型為全包式酒店，特別設計適合團體或個人的半私人空間，並會按季節舉辦製作手工皂、水引繩結、抄經及編織等工作坊，無論大人小孩都能參與其中。大堂酒吧免費提供豐富飲品，夜晚更有現場表演助興。酒店現提供低至95折優惠，更可疊加SUPER SALE優惠券享受折上折。

9月SUPER SALE一連30日開搶 低至45折 為方便各位預早規劃秋冬季的Slowcation，Rakuten Travel推出9月限定「SUPER SALE」。優惠由9月1日至10月1日，期間全網指定日本住宿低至45折，同時更會發放高達8折的限時住宿優惠券，兩者可以疊加使用，直接享有折上折優惠，絕對是今年下半年極難得的入手時機。 立即開搶 嚴選5大SUPER SALE爆款精選 除了上述排行榜熱門住宿外，今次SUPER SALE還有多間極具特色的酒店值得留意。 新高輪格蘭王子大酒店 位於東京都心的「新高輪格蘭王子大酒店」距離品川站僅5分鐘步程，並提供免費接駁巴士，酒店設有泳池及健身房，預訂俱樂部樓層更可使用專屬酒廊，今次活動提供低至7折，更可使用SUPER SALE優惠券。

岩室溫泉湯元屋溫泉旅館 想感受歷史，不妨考慮擁有140年歷史的新潟縣「岩室溫泉湯元屋溫泉旅館」，這間老字號日式旅館提供在地四季會席料理及大廳免費飲品區，低至7折起。 立即預訂：請按此

格蘭姆戴風格酒店及度假村 沖繩讀谷村的「格蘭姆戴風格酒店及度假村」以「如在家中自在」為概念，設有三個特色休閒室提供泡盛酒與沖繩杜松子酒，並配備全年開放的暖水無邊際泳池及池畔酒吧，今次同享低至7折優惠。 立即預訂：請按此

奈良町瑟特雷酒店 位於奈良古都的「奈良町瑟特雷酒店」則主打全包式木質溫暖空間，住客可免費享用專屬Lounge餐飲，更能體驗庭院足湯、租用桌遊或單車導賞，優惠低至8折。 立即預訂：請按此