CATALOG小熊維尼系列登場 田園大地色風格/多功能方巾/5款首發盲盒 即睇8折領取方法

小熊維尼粉絲又有心水新衫入手啦！CATALOG今季再度與迪士尼強強聯手，於9月3日起在全線門市及網店正式推出全新WINNIE THE POOH系列。今次品牌特別打造「花花小熊維尼」獨家圖案，以溫柔療癒的田園浪漫風格貫穿全系列，同時加入美式復古與大地色系街頭風，從女裝、男裝到童裝，再到配件與盲盒一應俱全。不論想打造文青系田園穿搭，抑或親子溫馨造型，整個系列都能完美滿足需求。品牌更同步推出快閃送禮及著數折扣，只要做一個簡單動作，即可享用8折優惠，即睇詳情。

CATALOG WINNIE THE POOH 系列即日起於全線門市和網店正式推出：請按此

身穿維尼送貼紙！一招免費領取8折優惠 由9月3日起，只要穿著任何Winnie the Pooh服飾或佩戴相關配飾親臨全線 CATALOG 門市，即可免費獲得「Winnie the Pooh 限定貼紙」乙張，數量有限，每人限換領一次，送完即止。只要在門市結帳時出示這張限定貼紙，選購全新 Winnie the Pooh 系列即可享有指定單品兩件8折優惠。

獨家「花花小熊維尼」登場 浪漫田園風系列 首推CATALOG獨家設計的「花花小熊維尼」圖案，將經典卡通角色融入碎花元素，打造清新田園氣息。女裝針織系列首推共兩款百搭顏色的冷衫外套，特別加入衫袋設計，袋面綴有獨家花花維尼圖案，連鈕扣都選用花瓣造型，前後字樣更以高級感滿滿的細緻刺繡呈現。同系列的背心冷衫同樣提供兩色選擇，衣身點綴刺繡碎花，並保留花瓣鈕扣與衫袋等細節，為多層次穿搭增添柔和質感。短袖針織衫以棕黃間條搭配有領剪裁，復古又休閒；而襯衫款式則備有低調的米白與灰色，左袋印有活潑花花維尼，右袋則細膩繡上精緻小花。配搭的中長裙在腰間束帶位置加入花瓣鈕扣與維尼刺繡，造型完整度極高。此外，大地色系工裝風T恤更是設計十足，正面口袋設計讓維尼頭部與鮮花圖案俏皮地從口袋探出頭來，背面則簡約印上文字，寬鬆剪裁極為舒適；而黑白兩色經典 T 恤則回歸簡約，以胸前花花維尼點綴，無論配襯牛仔褲或半截裙都能輕鬆展現隨性美。

大地色系美式復古風 經典限定Tee 除了浪漫碎花風格，同步登場經典系列，將維尼童趣氣息揉合街頭與美式復古潮流，並以大地色系為基調，男女皆能輕鬆駕馭。有領外套推出啡色與米黃色兩款溫暖色調，背面大膽印上維尼經典側面剪影，呈現低調卻極具辨識度的簡約美學。適合街頭潮人穿搭的 Oversize T 恤，則以啡色與黑色為主，衣身中央運用鮮艷黃色線條精準勾勒出維尼輪廓，俐落又有型。 假兩件 T 恤透過領口、袖口及下擺的異材質拼接，製造出自然疊穿的豐富層次感，帶來滿滿韓系慵懶氛圍，提供米色配淺黃與淺啡配深啡等選擇。喜愛美式學院風的粉絲則不可錯過胸前印有拱形英文字體搭配維尼坐姿圖案的款式；另一款黑色與復古深棕色 T 恤更印有三格連續的維尼表情特寫，右下方更特別標註小熊維尼誕生年份「1926」，搭配雙層撞色領口細節，兼具玩味與珍藏紀念價值。

童裝萌爆穿搭！復古荷葉邊吊帶裙 本次系列更提供童裝，讓大人小朋友可以一起穿上親子裝。童裝 T 恤備有純白與卡其白條紋兩種配色，衣身圖案特別採用立體毛巾繡工法勾勒出花花維尼輪廓與文字，觸感溫潤且充滿視覺立體感。另一款童裝單品為吊帶裙，前胸口袋上方精心設計維尼探頭出來的俏皮圖樣，下擺搭配靈動的荷葉邊設計，隨著小朋友擺動散發輕盈氣息。吊帶位置更設有靈活長度調節功能，能隨着孩童成長隨時調整。吊帶裙提供經典牛仔藍與復古卡其色兩款選擇，前者展現帥氣休閒感，後者則帶有懷舊文青氣質，輕鬆打造亮眼可愛的小童穿搭。

時尚造型大升級！多功能方巾+刺繡鏤空手袋 CATALOG 這次推出的配件系列同樣誠意十足。襪子系列分為兩款，刺繡襪款以精緻刺繡呈現維尼圖案，提供咖啡米條紋、鵝黃啡撞色以及白黑撞色；木耳邊襪款則在襪口加入可愛木耳邊，搭配花花維尼圖案，備有純白、黑色與溫柔淺藍撞色款。手袋方面，圓弧鏤空手提把手袋採用一體成型的流暢線條，附有可拆卸及可調節的斜背帶，靈活切換手提與斜背模式。袋身中央印有精緻刺繡花花維尼，四周圍繞立體白色小花鈕扣，推出米黃與黑色兩款。另一款多功能印花方巾則以獨家花花維尼為主角，融合小蜜蜂、鮮花與邊框經典腰果花圖案，隨方巾附贈花朵造型扣環，不僅能作為領巾或頭巾，還能繫於腰間或包包上作為造型裝飾。

首度登場5款主題散子包盲盒 除了服飾與配件，更首度推出五款主題造型散子包盲盒。每一款散子包均採用精緻刺繡工藝打造，容量實用，可輕鬆收納零錢、耳機或口紅等隨身小物，掛在手袋上更是絕佳的時尚掛飾，絕對是今季不可錯過的必入單品。

首度登場5款主題散子包盲盒