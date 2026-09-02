BIGBANG香港演唱會2026｜11月啟德連開3場　會員登記、票價、座位表、優先購票資格及時間一文睇

VIP們留意！韓國人氣男團BIGBANG相隔多年再度展開世界巡迴演唱會，香港站終於公布售票詳情。《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》將於11月13日至15日一連3日在啟德體育園主場館舉行，門票分為企位及坐位，票價由$699至$3,099不等。想入場見BIGBANG，除了公開發售外，BIGBANG V.I.P會員、Visa卡持卡人，以及指定音樂及旅遊平台用戶均有機會優先購票，以下為大家整理各輪次搶飛時間及票價詳情。

BIGBANG香港演唱會2026｜11月啟德連開3場 香港站一連唱足3日 BIGBANG 20周年世界巡迴演唱會已經於8月率先在首爾展開，香港站則定於11月13日至15日登場，連續3晚在啟德主場館與粉絲見面。 BIGBANG香港演唱會2026｜票價及座位 香港站門票分為VIP企位及不同票價的坐位，最高票價為$3,099，最低則為$699。



BIGBANG香港演唱會2026｜VIP套票福利詳情 ULTIMATE PACKAGE DIAMOND PACKAGE GOLD PACKAGE 門票類型 1張 VIP1 站席門票 (Standing Ticket) 1張 VIP2 座席門票 (Seated Ticket) 1張 VIP3 座席門票 (Seated Ticket) 紀念禮物 限定巡演紀念禮物 VIP PLUS版 限定巡演紀念禮物 VIP BASIC版 限定巡演紀念禮物 VIP BASIC版 快速通道 周邊購買快速通道 (Fast Lanes) 周邊購買快速通道 (Fast Lanes) 無 獨家小卡 4張巡演限定小卡 (4 custom photocards) 4張巡演限定小卡 (4 custom photocards) 4張巡演限定小卡 (4 custom photocards) 吊牌掛繩 VIP紀念吊牌及掛繩 (VIP Pass & Lanyard) VIP紀念吊牌及掛繩 (VIP Pass & Lanyard) VIP紀念吊牌及掛繩 (VIP Pass & Lanyard)

BIGBANG香港演唱會2026｜V.I.P會員率先搶飛 9月14日優先購票 想比公開發售早一步買飛，BIGBANG V.I.P會員可參加優先購票。首先需要於9月2日上午11時至9月8日晚上11時59分期間，登記申請優先購票資格。 成功取得資格後，V.I.P會員可於9月14日上午11時至晚上11時，經HK Ticketing參與優先購票。購票時需要輸入6位數會員編號，會員編號可於Bstage「我的頁面」內的會員資格及會員詳情查看。 BIGBANG V.I.P 優先購票資格登記 申請時間：9月2日 11:00 - 9月8日 23:59

登記平台：Bstage B.BIGBANG V.I.P 會員優先購票

優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月14日 11:00-23:59

申請要求：6位會員代碼＊

Visa信用卡分3輪優先購票 9月15日分時段開售 Visa卡持卡人亦有專屬優先購票安排，9月15日分3個時段進行。Visa Infinite卡持卡人率先於上午10時至下午1時購票；中銀Visa卡持卡人則可於下午2時至晚上7時優先購票；所有Visa卡持卡人可於晚上8時至11時參與優先購票。 各輪優先購票均經HK Ticketing進行。 Visa 優先購票 1. Visa Infinite卡持卡人專屬 優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月15日 10:00-13:00 2.中銀Visa卡持卡人專屬

優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月15日 14:00-19:00 3.所有Visa卡持卡人專屬 優先購票平台：HK Ticketing

優先購票時間：9月15日 20:00-23:00

BIGBANG香港演唱會2026｜QQ音樂、JOOX及酷狗音樂用戶、Klook以及Trip優先購票 除了V.I.P及Visa卡持卡人，TME旗下QQ音樂、JOOX及酷狗音樂用戶亦有優先購票機會，優先購票時間為9月16日上午11時至下午3時。 另外，Klook及Trip.com亦有優先購票安排，兩個平台均於9月16日下午5時開始。 Klook優先購票 優先購票平台：Klook

優先購票時間：2026年9月16日下午17:00 Trip優先購票

優先購票平台：Trip.com

優先購票時間：2026年9月16日下午17:00 TME QQ音樂、JOOX、酷狗音樂優先購票 優先購票時間：9月16日 11:00-15:00



BIGBANG香港演唱會2026｜V.I.P會員率先搶飛 9月14日優先購票

BIGBANG香港演唱會2026｜9月17日中午公開發售 未能參與以上優先購票的粉絲，則可留意9月17日中午12時開始的公開發售，門票經HK Ticketing發售。BIGBANG香港站一連3場，加上今次優先購票輪次眾多，想搶飛的粉絲可先記低自己符合的購票時段，提早準備。 BIGBANG 2026香港演唱會詳情 日期：2026年11月13日至15日

時間：11月13日晚上7時；11月14日及15日晚上6時

地點：啟德體育園主場館

公開售票平台：HK Ticketing

公開發售：2026年9月17日中午12時起

BIGBANG香港演唱會2026