香港綠色建築週2026深度低碳生活遊免費參加 暢遊中大文物館/塱原觀鳥/東九金屬線藝體驗

由建造業議會與香港綠色建築議會合辦的年度盛事《香港綠色建築週2026》，將於9月18至27日舉行。今年大會以「LOOK！綠建『築』跡：全城都識，奔向碳中和」為主題，特別推出《LOOK INSIDE！綠建『築』跡深度遊》，由專業人員帶隊，邀請市民親身走進四大平日難得探訪的綠色地標，近距離解開我城減碳的綠色密碼。
四大限定主題路線 藝術基建與生態遊跨界結合
本次深度遊精心策劃了四條融合手作與文化導賞的精選路線，極具看點：
品藝舒心遊(9月19日)：朝聖「香港中文大學文物館羅桂祥閣」，感受融合綠建美學的建築細節，大會更貼心「開箱」《機暇寶笈》乾隆文物展，展開一場高質感的藝術之旅。
基建創新遊(9月26日)：解鎖極少對外開放的「中九龍繞道(油麻地段隧道)行政大樓」秘境。實地考察創新的綠化與節能科技，並採用環保物料「樂土灰泥」親手繪製專屬水泥畫，將低碳願景融入藝術中。
生態探索遊(9月26日)：走進集保育與教育於一身的塱原自然生態公園。活動更重磅邀請資深觀鳥者暨生態攝影師James Kwok與Matthew Kwan隨行導賞，親自傳授高空觀鳥與生態攝影的獨家技巧。
藝萃高效遊(9月27日)：踏入東九龍文化藝術新地標東九文化中心，體驗可持續建築如何凝聚社區。參加者更可透過金屬線藝體驗，編織出承載集體回憶的「細葉榕古樹」作品。
每場僅40人 費用全免
為鼓勵全港市民參與深度遊，本次活動費用全免，僅需於撲飛(POPTICKET)網上平台預先繳付$50按金，出席活動後一個月內將獲全數退還。每場名額僅限40 人，先到先得。活動歡迎6歲或以上 的市民報名(12歲以下兒童須由成人陪同)。中大路線報名於9月15日截止，其餘三條路線則於9月21日截止，追求低碳生活與深度體驗的市民切勿錯過。(活動條款及細則)
查詢及報名：香港綠色建築議會