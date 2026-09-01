香港綠色建築週2026深度低碳生活遊免費參加 暢遊中大文物館/塱原觀鳥/東九金屬線藝體驗

由建造業議會與香港綠色建築議會合辦的年度盛事《香港綠色建築週2026》，將於9月18至27日舉行。今年大會以「LOOK！綠建『築』跡：全城都識，奔向碳中和」為主題，特別推出《LOOK INSIDE！綠建『築』跡深度遊》，由專業人員帶隊，邀請市民親身走進四大平日難得探訪的綠色地標，近距離解開我城減碳的綠色密碼。

四大限定主題路線 藝術基建與生態遊跨界結合

本次深度遊精心策劃了四條融合手作與文化導賞的精選路線，極具看點：

品藝舒心遊(9月19日)：朝聖「香港中文大學文物館羅桂祥閣」，感受融合綠建美學的建築細節，大會更貼心「開箱」《機暇寶笈》乾隆文物展，展開一場高質感的藝術之旅。