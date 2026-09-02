網上熱話｜台妹搭捷運爆喊 遇港人窩心遞紙巾安慰 網民：香港人面冷心暖！

香港人一向被指外冷內熱，雖然外表看上冷酷又行得快，但內心其實會關注身邊人，隨時會伸出援手。近日，港人的好人好事就跳出香港，有台妹以「暖心故事」為題發文，指因為心情不佳而在捷運上爆喊，意外獲港人主動送上紙巾及安慰，引來大批網民留言大讚。

台妹捷運上爆喊卻沒紙巾傍身 早前，一位台妹在Threads上發文，指近日因為心情不佳而在捷運上哭泣，「在捷運站的小角落哭到沒發現衛生紙沒了」，情況原本狼狽尷尬，幸得一位「在旁有段距離、坐一小段時間的香港人」主動伸出援手。

遇港人窩心遞紙巾+安慰 發文者指該港人「身穿足球隊藍白條紋衣服」，不但「上車前遞給我『港人專用衛生紙』（意指Tempo）」，更主動出言安慰「哭完沒關係，這邊還有（紙巾）」。如此溫暖的舉動令發文者「哭到緩一波的我再次爆哭」，又坦言「其實一直都很喜歡香港人，去年獨旅的我充滿很多電」。

大讚港人善良 網民留言和議 發文者於文末大讚香港年輕人「好善良，願意默默的關心我並伸出援手」，並指會好好收藏這包Tempo紙巾。帖文引起網民留言，有台灣網民表示「好溫暖的人～希望妳心情好一點！」、「哭過就好了」。亦有港人笑稱「香港Tempo 一包抵你包裡的5678包，放心，哭完要振作 ，加油哦」、「香港人就是這樣，面冷心暖」。