Jisoo 9.4出新歌《CLICK》11字腹肌再現 自揭體質易胖 靠5招練出fit爆身材 (附運動卡路里消耗表)

韓國女團BLACKPINK大姐Jisoo（金智秀），今日（9月4日）推出全新個人單曲《CLICK》。這是她繼去年10月與ZAYN合作心碎神曲《EYES CLOSED》後，睽違近一年再度回歸樂壇的作品，從宣傳海報可見，她明顯又瘦了一圈，下巴線條與精緻鎖骨更加立體。據悉，這是她為即將發行的首張個人專輯，進行地獄式排舞所致。曾自爆屬於易胖體質的她，體重長期維持44kg，更擁有令人羨慕的11字腹肌，她的身材管理方法，值得大家參考。 身高162cm、體重44kg的Jisoo，受訪時大方自爆是個不折不扣的饞嘴女孩，而且瘋狂愛吃麻辣火鍋、士多啤梨蛋糕等高熱量美食，但她依然能長期維持苗條好身材，靠的是非常自律去運動，以及只此一家的飲食方法。

秘訣 1 ：少食多餐 每種食物只吃一小口 與許多極端斷食的藝人不同，Jisoo坦言自己從不嚴格節食，甚至連宵夜也會照食。她的聰明在於控制份量。 大口吃不如細細嘗：嘴饞想吃炸雞、薄餅或高熱量炸物時，她會和BLACKPINK成員或工作人員點一份平分，每種食物只嘗2至3口滿足口腹之慾，絕不暴飲暴食。 空檔期輕斷食菜單：若當天沒有錄影、排舞或工作行程，她會進行溫和的輕斷食——早餐只吃一顆蘋果，晚餐則改吃藍莓、青木瓜沙拉等低熱量、高纖維的水果，減輕腸胃負擔。

秘訣 2 ：「 8 杯水減肥法」促進代謝 擊退水腫 Jisoo非常注重水分補充，每天嚴格執行「每2小時補水一次」的習慣，每日喝足8杯水，來提升身體的代謝率、幫助體內排毒。即使她前一晚大啖品嘗重口味麻辣火鍋，隔天面對鏡頭也不怕水腫，這是她去身體浮腫的關鍵保養祕訣。 研究顯示，飲用約500毫升的清水，能短暫提高靜息代謝率(RMR)約24%。每天規律分次補水，等於讓身體的代謝引擎一整天都維持在高效運轉狀態。而且多飲水可以混淆大腦，抑制「假性飢餓」，因為大腦經常會分不清「口渴」與「肚子餓」這兩種感覺，定時喝水可以提前填補胃部空間、增加飽足感，減少不必要的熱量攝取。

秘訣 3 ：蔬菜優先的進食順序 在聚餐或吃火鍋時，Jisoo會刻意調整進食順序，先吃高纖維的蔬菜與高蛋白質的食材，如魚類、雞肉類，將澱粉類與甜點留到最後。當中的科學原理讓豐富的膳食纖維會在，胃腸道中形成一層天然過濾網，隨後吃進去的澱粉碳水化合物)在通過這層網子時，分解與吸收的速度會大幅減慢。 此外，先吃蔬菜與蛋白質(魚、肉、蛋)，會刺激腸道分泌，有效增加飽足感，避免血糖在短時間內大幅波動，胰臟就不需要大量分泌胰島素，從源頭減少脂肪堆積的機會。

秘訣 4 ：高強度有氧運動與核心雕塑 雖然Jisoo曾笑稱自己其實不太喜歡運動，但身為頂尖女團成員，她每日運動量其實非常驚人。每天透過高消耗有氧運動，搭合精準核心身體雕塑鍛練，才可打造出如此完美的體態線條。以下拆解Jisoo的主要運動項目，以及每小時可消耗的卡路里數據(以 44-50kg體重估算)： 1. 每日 2 小時起跳的高強度排舞 ( 每小時約消耗 450 - 600 卡路里 ) 運動量：日常每天進行至少2至3小時排舞；當團體準備「回歸」或世界巡迴演唱會準備時，排舞時間更會延長至每天半天(6至8小時)。

效果：跳舞屬於全身性高強度有氧運動，長時間的舞蹈練習，能瘋狂燃燒脂肪、大幅提升心肺耐力，也是她不用刻意節食都能「把卡路里全身跳掉」的最主要原因。 2. 每周規律進行皮拉提斯 ( 每小時消耗約 250 - 350 卡路里 ) 與空中瑜伽 ( 每小時約消耗 300 - 400 卡路里 ) 隨著近年成為國際知名運動品牌ALO Yoga的全球大使，Jisoo私下投入了大量時間在身心平衡與肌肉雕塑上。 皮拉提斯：Jisoo每周會進行數次皮拉提斯器材訓練。這項運動利用彈簧阻力拉伸身體，能精準鍛練深層核心肌群、幫助她練出緊實11字紋腹肌、收緊腰線，是改善體態線條的重要運動。

空中瑜伽：她經常與成員Jennie一起相約上空中瑜伽課。此運動需要強大核心力量來維持懸空平衡，不僅能深度拉伸全身肌肉、促進血液循環，更能達到極佳的消水腫與舒壓效果。 3. 私下隱藏版運動：拳擊訓練 ( 每小時可消耗 500 - 700 卡路里 ) 與健身室負重訓練 ( 每小時約消耗 200 - 300 卡路里 ) 高爆發力拳擊：除了上述兩大主軸運動，Jisoo偶爾會透過拳擊，來進行高爆發力的有氧宣洩，不但可以瘋狂出汗，排走身體多餘水份，亦可訓練身體反應，還有結實手臂肌肉與身體核心線條。

深夜重訓：過去常有fans捕捉到Jisoo在結束漫長的工作後，在深夜時段前往健身室進行重量訓練。包括早前BLACKPINK回歸前夕，她排舞6時小時後，仍堅持繼續舞身，屬於努力管理身材的女偶像。 秘訣 5 ：動多少、吃多少的「補償機制」 比起給自己減肥壓力，Jisoo傾向與身體溫柔相處。她秉持「動多少就吃多少」的原則，如果當日吃得比較多，晚上就會主動到健身房加強重訓，或自己延長排舞時間，來抵消貪咀時增加的卡路里。Jisoo不剝奪吃喝帶來快樂、透過提高活動量來消耗熱量的健康心態，正是她能長年保持完美體態，更在新歌《CLICK》MV 中展現自信與美麗。