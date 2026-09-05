2026 初秋化妝袋大換季！必收13款化妝新品一次看

踏入初秋，化妝袋也要準備大換季！ 告別盛夏容易溶妝、泛油的底妝煩惱，今季新品焦點落在輕透貼服、柔焦控油與帶有秋日氛圍的色彩之上。由幻光蜜粉、養膚粉底、精華氣墊，到唇釉、霧面唇膏與限定眼彩系列，各大品牌都以更細緻的光感、柔霧質地和持久妝效，為日常妝容注入精緻感。想由清爽夏妝自然過渡到溫柔初秋妝，以下13款化妝新品絕對值得率先加入 wish list。

2026 初秋化妝新品推介 1. PAUL & JOE BEAUTÉ 絲滑幻光蜜粉餅 蜜粉餅巧妙運用微彩粒子與光感折射技術，能完美隱形肌膚瑕疵並營造通透感。特別設計的<光澤區>蘊含高折射率珠光，能強力折射光線，營造出立體奪目的透亮光采；而<絲柔透光區>則採用具紋理的漫反射粉體，能多角度柔和擴散光線，達成絕佳的柔焦效果並撫平膚質凹凸。上妝時只需以刷具將一色鏡面反射與三色漫反射色塊完美融合輕刷於面龐，即可輕鬆堆疊出富含層次感的光澤與立體度，展現自然通透妝效。

2026 初秋化妝新品推介2. Clé de Peau Beauté 稜鑽煥肌底霜

2026 初秋化妝新品推介 2. Clé de Peau Beauté 稜鑽煥肌底霜 全新稜鑽煥肌底霜更是將高效護膚臻萃與大師級彩粧美學完美融合，全面發揮五效合一功效：防曬、持妝、緊緻、保濕及賦光。有效即時修飾毛孔、均勻膚色、改善暗沉。產品具備 SPF25 PA+++防曬保護，結合高達 8 小時的卓越抗油光、不脫妝及防摺痕功效，締造持久閃耀的稜光粧感。

2026 初秋化妝新品推介 3. Huda Beauty 雙色碎粉 及 定妝粉餅 Easy Bake Duo 雙色碎粉: 一盒完美備有兩款極致細膩的超微細幼滑粉末，無論是精準局部定妝，還是完美混色塗抹，都能瞬間將光感、柔焦濾鏡與拉提效果推向極致。帶來長達18小時的持妝表現，同時有效避免閃光燈下泛白現象，配合品牌標誌性的無瑕噴槍妝感。 Easy Bake Pressed 定妝粉餅: 這款超細緻的便攜定妝粉餅能帶來長達 12 小時的控油抗油光效果，呈現絲滑、柔焦的啞緻妝感，而且絕不卡粉、不顯厚重。

2026 初秋化妝新品推介 4. Charlotte Tilbury 王牌磨皮底妝系列 輕盈磨皮透肌蜜粉: 配方特別注入控油柔焦微球，提供長達 24 小時長效鎖妝，極致控油成分精準狙擊並瞬間吸附臉部多餘油脂，同時牢牢鎖住底妝水分，一整天維持輕盈自在的透薄妝感。打破傳統蜜粉容易顯乾、厚重卡粉與結塊的刻板印象，全新配方中傾注奢華護膚精粹，完美融匯長效持妝、輕盈無痕與深層保濕。 輕盈磨皮霧感胭脂: 配合全新輕盈柔焦修容胭脂掃，一掃瞬間消除多餘油光並呈現平滑細緻的無瑕肌膚的同時，即使多層疊加，也不會產生粉感、浮粉等問題，實現全方位24小時控油保濕、持久貼膚，無論乾性肌膚或油性肌膚皆可適用。

2026 初秋化妝新品推介 5. Bobbi Brown 精華緞光養膚粉底液 粉底液以高達 84%珍稀養膚成分 將養膚精華融入底妝之中，結合養膚科技與細膩妝效。配方蘊含 6.5微米超細緻著色粒子，比絲更輕盈細膩，能自然融入肌膚表面，柔焦細紋及修飾毛孔，呈現看不見粉感的貼膚妝效。同時結合 Pigment-Lock Technology™ 鎖色科技，有效鎖住色彩與水分，締造長達 24小時持妝持光效果，減少因時間及環境變化引起的暗沉問題，讓妝容長時間保持均勻、貼膚與舒適。由細膩光澤、柔焦修飾到持久貼膚，全天候展現自然從容的高智感緞光妝效。

2026 初秋化妝新品推介 6. M·A·C 全新亮肌輕透精華氣墊粉底 全新氣墊粉底帶來長達 12 小時的長效鎖光持妝與輕盈貼膚的舒適體驗。清爽透氣的可疊加遮瑕度，專為追求「輕透無粉感」用家而設。全日不厚重、不暗沉，從此告別油膩厚重妝效。

2026 初秋化妝新品推介 7. SUQQU 絕緻艷澤粉霜 e

2026 初秋化妝新品推介 7. SUQQU 絕緻艷澤粉霜 e 非厚重遮瑕，而是針對細緻度、緊緻、均淨膚色、光澤等，提升實現美麗膚質整體的「遮瑕度」。新粉霜摒棄傳統底妝對持妝的硬性束縛，秉持「讓時間也化作光澤」的非凡概念，隨時間推移綻放三種層次的高級奢光；12款經細緻調整的色號，精準涵蓋黃色調、象牙色調與粉色調，完美匹配各種膚色需求。

2026 初秋化妝新品推介 8. HERMÈS BEAUTY 秋冬季限量版唇膏 玫瑰唇彩 – 38 Rouge Airelle: 質地柔軟性感，能打造迷人的「咬唇」妝效。其細膩、不易察覺的質地，靈感來自美祿皮革的柔軟質感，輕柔滑過雙唇，如第二層肌膚般覆上一層光澤亮麗的色彩薄紗。 霧面唇膏 – 83 Rouge Scandinave: 這款舒適滋潤的唇膏，如第二層肌膚般貼合，帶來濃鬱的色彩。絲絨般柔滑的粉狀質地，讓色彩持久鮮豔。 紅色緞面唇膏 – 21 Rouge Épicé：這款唇膏擁有光澤柔滑的緞面妝效，質地細膩，塗抹後令雙唇柔軟舒適。

2026 初秋化妝新品推介 9. LA BEAUTÉ LOUIS VUITTON 秋季Dune及Infrarouge系列

2026 初秋化妝新品推介 9. LA BEAUTÉ LOUIS VUITTON 秋季 Dune 及 Infrarouge 系列 Monogram Dune 和 Monogram Infrarouge 帆布首次同時出現在粉盒中。每款產品，無論是眼部還是唇部，都被視為一件值得珍藏的紀念品：Dune 的溫暖玫瑰金配件和啞光米白色鋁製外殼，與 Infrarouge 深邃的啞光黑色和紅色漆面形成鮮明對比——兩種截然不同的風格和女性魅力，卻都秉承著對精湛工藝的執著追求。

2026 初秋化妝新品推介10. shu Uemura unlimited serum-in-powder

2026 初秋化妝新品推介 10. shu Uemura unlimited serum-in-powder 傳統粉餅常因皮脂分泌、摩擦及附著力減弱導致底妝脫落，使油光、毛孔和肌膚紋理變得明顯；而unlimited serum-in-powder無限修護精華粉餅配方則能有效解決上述三大問題。有別於傳統粉餅吸油後令肌膚顯得乾枯無光，配方利用光線擴散成分隱藏毛孔與紋理，重建底妝附著力，確保妝容持久熨貼，呈現自然透亮的柔光妝效。

2026 初秋化妝新品推介 11. Dior Beauty 傲姿舞台持色唇釉 - 柔霧妝效

2026 初秋化妝新品推介 11. Dior Beauty 傲姿舞台持色唇釉 - 柔霧妝效 這款液態唇膏呈獻可疊塗的柔焦啞緻色彩，兼具24小時1 持久不脫色效能與極致舒適感。其輕盈無重質感如水墨般，在雙唇上不著痕跡，卻能帶來無懼生活挑戰的傲然持久色彩。

2026 初秋化妝新品推介12. SHISEIDO REVITALESSENCE養膚柔霧修護精華粉底SPF 30 PA+++

2026 初秋化妝新品推介 12. SHISEIDO REVITALESSENCE 養膚柔霧修護精華粉底 SPF 30 PA+++ 被稱為「柔霧精華粉底」，更有韓國人氣女神李時安加持！質地猶如精華般輕盈，妝感輕透不厚重，輕鬆塑造清澈柔霧亮光妝感，最適合香港悶熱潮濕嘅夏天！ 採用獨創Serum First精華環鎖科技，將多重養膚成分包裹於微米膠囊內，讓肌膚先吸收精華，再由美妝粉末修飾美肌。

2026 初秋化妝新品推介13. SUQQU 秋季限定彩妝系列

2026 初秋化妝新品推介 13. SUQQU 秋季限定彩妝系列 本季焦點落在晶采韻妍唇彩液（共6色），以輕盈霧面質地、微妙光澤與持久貼合力，帶來柔和又具秋意的唇妝效果。系列同時備有眼彩盤、單色眼影、胭脂、面部顏彩液及指甲油等新品，以螺鈿工藝般的細緻閃爍與柔和暈染色彩，塑造自然立體妝容，展現成熟優雅的自信美。