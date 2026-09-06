狗狗成日舔腳、跟出跟入？3大訊號揭情緒壓力

狗狗的行為變化，往往比想像中更值得留意。牠們未必能直接表達不安、壓力或身體不適，只能透過舔舐、跟隨家人、食慾改變等日常舉動釋出訊號。這些表現若偶然出現，未必需要過分擔心；但頻率增加、持續時間變長，便可能反映情緒或健康狀態出現變化。以下3個常見行為，都好值得主人多加觀察。

不少狗狗會在休息時舔腳掌或毛髮，但如果次數明顯增加，甚至集中在同一位置，便不應只視為清潔動作。反覆舔舐有機會是情緒緊張、生活節奏改變或缺乏陪伴所引起的自我安撫行為。若皮膚同時出現紅腫、脫毛或破損，亦需要留意是否涉及敏感或皮膚問題，必要時應諮詢獸醫。

有些狗狗在家中總愛跟隨家人走動，外出散步時亦會頻頻回望。這類表現可能反映牠對環境或分離情況感到不安。當狗狗需要不斷確認熟悉人物的位置，通常代表內心安全感不足。建立固定作息、增加正向互動及讓牠逐步習慣短暫分離，有助減低焦慮感。

狗狗需要關注訊號 3. 突然挑食 = 尋求回應

如果狗狗平日食慾穩定，但卻忽然對食物興趣下降，原因可以很複雜。除了腸胃不適、牙齒問題或食物變質外，也可能與情緒需要有關。牠可能曾經因拒食而獲得更多關注，久而久之便以此方式換取陪伴。處理時宜先排除健康因素，再保持餵食規律，避免每次拒食都以零食或過度哄勸回應。

狗狗的日常行為往往藏有情緒訊息。面對反常舉動，與其立即判定為頑皮或壞習慣，更應先觀察發生頻率、持續時間及是否伴隨身體不適。穩定陪伴、適量運動、清晰規矩與適時求醫，都是照顧毛孩情緒與健康的重要一環。