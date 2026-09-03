深圳消費券｜WeChat Pay HK攜手深圳南山區再推千萬消費券 即睇減$600攻略！K11 ECOAST/人氣茶顏悅色強勢加盟

香港人近年最愛北上深圳食玩買！當中鄰近深圳灣口岸的南山區更成為港人休閒購物的熱門勝地。WeChat Pay HK早前與深圳市南山區商務局首度攜手推出的「2026年南山區入境消費券」第一期活動，獲熱烈迴響，成功聯動約1,200家門店。今次WeChat Pay HK與深圳市南山區商務局宣佈再度合作，即日起至10月15日期間(包括首尾兩天)隆重推出「南山區千萬級入境消費券第二期活動」。今次活動不僅大幅加碼優惠力度，更簡化領券機制，並擴大適用商圈及引入極具人氣的全新品牌，為港人打造更豐富的北上消費體驗，即睇詳情！

折扣優惠高達減$600 官方今次將原本分散的餐飲與零售類優惠整合成全新的「餐飲零售券」，方便市民使用，隨心選擇所需的消費優惠。「餐飲零售券」與「商圈優惠券」兩大類別各自提供5種不同面額的優惠，折扣低至4折。今期活動將最高單一折扣金額大幅提升至「消費滿HK$1,000減HK$600」，讓打算在內地購買大額商品或享用高級餐飲的港人都享最強折扣優惠。

商圈擴展至K11 ECOAST 茶顏悅色人氣茶飲店強勢加盟 除了優惠金額升級，參與新一期活動的商業地標與品牌陣容亦非常強大。今期除了繼續有港人熱愛的南山海岸城購物中心(海岸城)之外，更重磅加入全新深圳K11 ECOAST精選商戶。同時，活動亦引入了深受港人歡迎的連鎖茶飲品牌茶顏悅色，大大提升了消費選擇的多元化程度。 在參與消費券優惠的商戶名單中，餐飲方面囊括了茶顏悅色、奈雪的茶、喜茶、KUDDO COFFEE、樂凱薩披薩、潤園四季、火璽、辣可可及79號漁船等熱門食肆；零售方面則覆蓋盒馬鮮生、前海山姆、京東Mall、天虹、迪卡儂與蕉下等大型超市及品牌。至於新加入的深圳 K11 ECOAST，參與商戶包括葉外、禧牛薈、RR Rolling等精緻餐飲，以及HUAWEI、ART HOUSE影城和LeFaChoy琺彩等零售娛樂品牌，全面滿足港人一站式的吃喝玩樂需求。

線上線下雙渠道輕鬆領券 活動提供線上及線下兩種途徑領券。WeChat Pay HK合資格用戶只要進入應用程式內的「內地遊」專頁，即可直接點擊領取第二期消費券。此外，用戶若身處深圳市內，亦可於南山區指定合作商戶的門店，使用微信或WeChat掃描門店內放置的宣傳品二維碼，授權地理位置訊息後按指示領取。 成功領券後，用戶在深圳市南山區指定合作商戶消費滿指定金額時，系統會於支付時自動抵扣優惠金額。用戶無論是掃描商家的二維碼、向商家出示付款碼，或是使用小程序、App、公眾號及網站等線上場景付款，均能同步享有自動扣減優惠。

交通住宿一條龍 直達深圳灣立減$150 為配合第二期消費券的展開，WeChat Pay HK同步聯同多家交通及旅遊平台推出加碼優惠，照顧港人跨境出行需要。在跨境巴士方面，WeChat Pay HK夥拍環島中港通提供前往深圳灣口岸直通巴士的HK$30立減優惠券。以九龍市區前往深圳灣口岸的原價車費HK$60計算，使用優惠券後相當於享有半價折扣。 內地叫車同樣有優惠，WeChat Pay HK聯同滴滴出行發放價值HK$150無門檻香港叫車立減券，適用於目的地為深圳灣口岸的行程；同時亦提供低至5折的內地叫車立減券，適用於行程終點為南山區範圍的訂單。此外，活動亦全新引入 HopeGoo 平台，為預訂南山區酒店的港人提供專屬住宿優惠，打造全方位旅遊體驗。

首創深圳離境退稅直存港幣 送$300優惠券 除了消費券外，WeChat Pay HK更宣佈與中國工商銀行(深圳分行)、廣東華興銀行(深圳分行)及中國銀行(深圳分行)合作，正式推行深圳離境退稅服務。即日起，用戶可在深圳灣口岸、福田口岸、羅湖口岸、文錦渡口岸、深圳寶安國際機場以及蛇口郵輪母港這6大出入境口岸退稅點辦理退稅。同時，用戶在深圳逾2,000家離境退稅商店消費時，符合條件即可於店內辦理「即買即退」。所有退還的稅款均會直接轉換成港幣，即時存入用戶的WeChat Pay HK賬戶餘額內，全程免收任何手續費，免卻以往處理外幣現金退稅的繁瑣程序。

為配合退稅服務及南山區第二期消費券，WeChat Pay HK將於今年8月起聯合深圳市南山區商務局策劃推出專項消費獎勵。由即日起至10月15日期間，用戶只要於深圳市南山區的京東MALL及深圳灣萬象城指定退稅商戶經WeChat Pay HK消費，並於消費後28天內(含當日)成功將退稅金額入賬至WeChat Pay HK餘額，即可根據單筆退稅金額領取對應的退稅優惠券，每人最多可領取5張： 退稅優惠券分為三種： 單筆退稅到賬金額為HK$100至HK$299.99，可獲贈「滿HK$100減HK$50」優惠券 退稅金額為HK$300至HK$499.99，可獲贈「滿HK$300減HK$150」優惠券

單筆退稅金額達HK$500或以上，更可領取「滿HK$500減HK$300」優惠券 領券後可在14天有效期內，於南山區指定餐飲及零售商戶使用。