IVE香港演唱會2026一文睇 官方周邊/入場資訊/VIP彩排時間

韓國人氣女團IVE將於9月4日至6日（周五至日）一連3日在香港舉行演唱會，演出在即，場內亦會設官方周邊商品售賣區，DIVE可選購應援手燈、服飾等限定商品。官方近日亦公布演唱會當日的入場及場內安排，準備入場睇騷的DIVE記得留意以下演出資訊！
IVE香港演唱會2026｜官方周邊商品一覽
IVE香港演唱會2026｜官方周邊商品售賣處地點及開放時間
官方周邊商品售賣處
售賣地點與營業時間：
9月4日（五）：東大堂 HALL 2 外走廊 下午 4:00 - 至商品售罄
9月5日（六）及 9月6日（日）：東大堂 1樓（Arena Kitchen 對面）下午 2:00 - 至商品售罄
支付方式：
信用卡、手機支付
VISA / MASTER / JCB / 銀聯 / APPLE PAY / GOOGLE PAY / SAMSUNG PAY / DINERS CLUB / DISCOVER / 支付寶HK / 微信支付
IVE香港演唱會2026｜VIP彩排時間及入場注意事項
9月4日（五）
下午 5:00：VIP 入場時間
下午 6:00：VIP 演前 Soundcheck 活動
下午 6:30：一般入場時間
晚上 8:00：演出開始
9月5日（六）及 9月6日（日）
下午 3:00：VIP 入場時間
下午 4:00：VIP 演前 Soundcheck 活動
下午 4:30：一般入場時間
晚上 6:00：演出開始
IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM> IN HONG KONG
日期: 2026 年 9 月 4 日、5 日及 6 日 (星期五至日)
演出時間：晚上8時（星期五）/ 晚上6時（星期六及日）
地點: 亞洲國際博覽館 Arena