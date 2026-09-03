IVE香港演唱會2026一文睇 官方周邊/入場資訊/VIP彩排時間

韓國人氣女團IVE將於9月4日至6日（周五至日）一連3日在香港舉行演唱會，演出在即，場內亦會設官方周邊商品售賣區，DIVE可選購應援手燈、服飾等限定商品。官方近日亦公布演唱會當日的入場及場內安排，準備入場睇騷的DIVE記得留意以下演出資訊！



