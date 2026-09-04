DSE 2027｜盤點12間大專院校info day資訊日時間表 附登記連結

每年各大專院校將會舉辦資訊日，開放校園之餘，更會推出課程介紹會、JUPAS選科策略等活動，讓有興趣入讀的申請者深入了解院校特色和認識心儀課程。記者整合12間熱門大專院校的資訊日日期，各位學生不妨mark實日子，做好準備。