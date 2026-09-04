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出版：2026-Sep-04 16:00
更新：2026-Sep-04 16:00

DSE 2027｜盤點12間大專院校info day資訊日時間表 附登記連結（持續更新）

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Joe26

每年各大專院校將會舉辦資訊日，開放校園之餘，更會推出課程介紹會、JUPAS選科策略等活動，讓有興趣入讀的申請者深入了解院校特色和認識心儀課程。記者整合12間熱門大專院校的資訊日日期，各位學生不妨mark實日子，做好準備。

蘇文傑攝

每年各大專院校將會舉辦資訊日，讓有興趣入讀的申請者了解該校特色及課程資訊。（資料圖片）

大學info day 2027｜香港大學

日期：2026年10月24日（星期六）

時間：09:00-18:00

登記連結

Hku

大學info day 2027｜香港中文大學

日期：待定

時間：待定

大學info day 2027｜香港科技大學

日期：2026年10月31日（星期六）

時間：待定

登記連結

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大學info day 2027｜香港理工大學

日期：2026年10月10日（星期六）

時間：10:00-18:00

大學info day 2027｜香港城巿大學

日期：2026年10月3日（星期六）

時間：09:00

登記連結

大學info day 2027｜香港浸會大學

日期：2026年10月3日（星期六）

時間：10:00-18:00

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大學info day 2027｜香港教育大學

日期：2026年10月31日（星期六）

時間：待定

大學info day 2027｜香港演藝學院

日期：2026年9月19日（星期六）

時間：10:00-16:30

登記連結

大學info day 2027｜香港恒生大學

日期：2026年11月21日（星期六）

時間：09:30-17:00

登記連結

大學info day 2027｜東華學院

日期：2026年11月14日（星期六）

時間：待定

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大學info day 2027｜聖方濟各大學

日期：2026年10月30日及31日（星期五及六）

時間：10:00-18:00

大學info day 2027｜香港高等教育科技學院

日期：2026年11月6日及7日（星期五及六）

時間：待定

大學info day 2027｜香港珠海學院

日期：2026年11月21日（星期六）

時間：10:00-16:30

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