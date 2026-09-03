張國榮70歲誕辰紀念展9月舉行 展出多件舞台服裝/黑膠唱片及獎座/「哥哥」舊居場景

張國榮今年迎來70歲誕辰，香港文化博物館將於9月9日起推出紀念展，透過唱片、舞台服飾、電影海報及劇照、獎項等珍藏，回顧「哥哥」在音樂及電影上的經典作品與藝術足跡。展覽更首度重置張國榮舊居部分場景，配合多媒體節目及打卡位，讓樂迷及影迷重溫這位香港流行文化巨星的不同時期。



張國榮70歲誕辰紀念展 珍藏回顧歌影生涯 今次「哥哥」張國榮70歲紀念展由康樂及文化事務署主辦、香港文化博物館籌劃的展覽，將於2026年9月9日至2027年5月10日，於香港文化博物館一樓專題展覽館五舉行，免費入場。 他在音樂及電影兩個領域均留下深遠影響。展覽將以不同時期的珍藏，串連張國榮的歌影生涯，當中包括1977年的《I Like Dreamin’》黑膠唱片、1988年的《Hot Summer》黑膠唱片，以及1986年《有誰共鳴》獲選十大勁歌金曲第四季入選歌曲的獎座等。



「跨越97」至「熱・情」演唱會服裝 多件經典造型曝光 對樂迷而言，演唱會服裝亦是今次展覽的亮點之一。展覽將展出張國榮在1997年《跨越97》演唱會穿着的金色外套、珠片上衣及紫色條紋長褲，以及條紋上衣配綠色長褲等舞台服裝。 另外，2000年至2001年的《熱・情演唱會》相片拼貼亦會於展覽中亮相，並展出張國榮於演唱會穿着的黑色上衣及紅黑格圖案半身裙。而他在1990年告別樂壇演唱會演唱《為妳鍾情》時穿着的斗篷，同樣會於展覽中展出，讓大家近距離欣賞不同時期的舞台造型。





首度重置「哥哥」舊居部分場景 除了實物展品，展覽亦加入多媒體節目及不同打卡位，讓參觀者從視覺及互動體驗認識張國榮的音樂及電影生涯。其中一大亮點是首度重置張國榮舊居的部分場景，讓大家從較生活化的角度了解這位巨星。 張國榮的作品多年來持續流傳，即使在互聯網年代，歌曲、電影及相關文化仍不斷被新一代樂迷接觸，形成「後榮迷」現象。今次展覽亦希望透過歌影作品及私人珍藏，重新梳理他的藝術成就，以及他對香港流行文化的影響。

張國榮70歲誕辰紀念展 日期：2026年9月9日至2027年5月10日

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館五

地址：香港新界沙田文林路1號

入場：免費





張國榮70歲誕辰紀念展