日本東北之旅｜玩盡秋田兩大夏祭！探雪糕筒北極熊寶寶 進入白骨岩石異世界

每次跟朋友聊起日本東北，大家腦海裡總先浮現出靜謐的山水與漫天雪景，若以為秋田只有熟口熟面的自然風光就大錯特錯！這次踏足秋田比想像中驚喜，既感受了歡騰的夏祭熱力、在男鹿遇到超可愛的動物明星，還闖進了如異世界般的白岩地獄。短短幾天，就經歷了一趟夏日夢之旅。 圖、文：kwuny@japanmiru

看盡狂熱夏祭！8月秋田天空不夜城 竿燈祭 想感受秋田人藏在內心深處的熱情，夏天的祭典絕對是不二之選。每年8月初，狂熱氣氛隨即被推至頂峰，當中最不能錯過的焦點，就是在8月初相繼登場的「天空の不夜城」與「秋田竿燈祭」。祭典由能代市「天空の不夜城」率先揭幕，逾24米高的巨大城郭燈籠在夜色中登場，伴隨太鼓與笛樂，彩燈在古街巷弄穿梭推進，震撼場面宛如誤闖奇幻異世界。延續這股狂熱的是東北三大祭之一「秋田竿燈祭」，被燈籠點亮的竿燈大通站滿了撐竿人，每一位壯丁僅憑手掌、額頭或腰部靈巧舉起一座重達50公斤、掛滿46個燈籠的巨型竿燈，配合全場震撼吆喝，將秋田人的生命力展現得淋漓盡致。

能代七夕 天空の不夜城 日期：每年 8月2日與8月3日 地點：秋田縣能代市上町～通町 秋田竿燈祭 日期：每年8月3日至6日 地點：秋田縣秋田市竿燈大通

超可愛獨角獸！人氣北極熊寶寶MOMO太 這次來秋田的目標是參加年度兩大祭典外，還堅持要去男鹿半島崖上的男鹿水族館GAO！這裡擁有水量超過800噸的「男鹿海大型水槽」，展示了約4百種、過萬隻海洋生物外，近來最搶鏡的絕對是館內的超級明星——北極熊寶寶MOMO太！牠戴著雪糕筒蠢萌地追擊媽媽屁股的短片在網路上爆紅。可惜的是可能太早來到水族館，看似還未睡醒的牠沒有把玩最愛的雪糕筒，但看到牠的萌樣還是會瞬間被治癒，絕對是秋田不能錯過的景點。

男鹿水族館GAO 地址：秋田縣男鹿市戸賀塩浜壷ケ沢93

日本三大靈地 荒涼白色地獄奇景 旅程的尾聲選擇來到位於湯澤市的川原毛地獄，這裡與青森恐山、富山立山並稱為日本三大靈地。一踏入這片區域，四周全是被灰白色熔結凝灰岩所覆蓋的山坡，寸草不生，周圍還不斷噴湧出濃濃的蒸氣，空氣中瀰漫著濃烈的硫磺味。起伏不平的荒涼地貌，拍照取景有如詭異地獄，十分震撼。 川原毛地獄 地址：秋田縣湯沢市高松川原毛