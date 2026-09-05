恒隆66周年大派過百萬禮遇！ 推3大消費優惠 滿額即送Häagen-Dazs禮券+海洋公園門票

恒隆地產迎來66歲生日！為了分享喜悅，恒隆旗下商場退出「恒隆66周年三大消費禮遇」，向粉絲和商場會員大派價值過百萬獎賞和迎新優惠等，商場會員消費滿指定金額，即送Häagen-Dazs禮券及海洋公園門票，打造難忘體驗。

會員滿額送Häagen-Dazs禮券+海洋公園門票！ 恒隆推出多重獎賞，與會員及粉絲慶祝重要時刻。即日起至9月30日，恒隆分兩階段推出多重獎賞，回饋會員支持。「hello恒隆商場獎賞計劃」會員於指定商戶消費滿660元，透過恒隆商場App或hello微信小程序簡單登記單據，成功批核後，即可自動獲贈20元恒隆電子現金禮券一張，每位會員最多可獲贈6張禮券。與此同時，hello會員消費滿6,600元，更可額外獲贈50元 Häagen-Dazs禮券一張及海洋公園標準成人門票一張，最適合與家人朋友共度歡樂時光。

新會員消費即送現金禮券+雪糕券 為吸引更多新會員，即日起至12月31日期間，新登記成為hello會員的粉絲，在Fashion Walk、雅蘭中心、家樂坊或荷李活商業中心首次上傳合資格消費單據並獲成功批核，即可獲迎新獎賞。禮物包括20元恒隆電子現金禮券，以及25元Häagen-Dazs禮券一張。

AlipayHK用戶免費獲贈立減優惠券 恒隆同時攜手AlipayHK推出消費回贈計劃。即日起至12月31日，AlipayHK用戶於淘大商場或康怡廣場，掃描指定宣傳品上的二維碼，即可領取立減優惠券，買滿300元或以上即減20元，各位不妨把握購物禮遇！

「66狂歡同樂」活動詳情： 活動日期：即日起至9月30日 參與商場： Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、康怡廣場、淘大商場及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）