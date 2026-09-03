著數優惠｜ 美麗華Mira eShop盛夏驚喜賞！低至38折餐飲水療優惠 必搶$108Yamm自助午餐＋消費滿額即減$100

美麗華集團網上商店 Mira eShop 由即日起至 9 月 9 日強勢推出「盛夏驚喜賞」，一口氣網羅超過 50 款中西頂級美食與奢華水療體驗。只要登入成為 Mi+ 會員，即可解鎖專屬破底價福利，人氣套餐折扣高達 38 折，更可以半價加購限量流心雙輝月餅禮盒，下文即睇介紹！

Mi+會員限定！登入Mira eShop 即享多重禮遇＋額外贈品 Mi+ 會員在盛夏驚喜賞活動期間於 Mira eShop登入並購買指定產品，即享Mi+會員價、賺取雙倍 M Points 積分、額外贈品、「Happy Friday 限時搶」 每逢星期五上午 11 時限時搶購$108美食玩樂優惠等。當中所獲得的 M Points 則可以在Mi+ App上兌換心水項目，更加可於指定商戶*當現金使用。消費同時賺取積分，再將積分兌換為 M Coins 於集團旗下食肆# 當現金使用，或直接於手機應用程式內換領多款獎賞。

消費滿 $2,000即減 $100 (指定產品除外) 今次「盛夏驚喜賞」還貼心準備了「折上折」現金回贈。只要選購指定的餐飲及水療產品，單一簽帳消費淨值滿 $2,000，結帳時系統即會自動扣減 $100，盡享雙重優惠。這意味著相約三五知己一同購買豪華餐飲套票，或是提早為自己預訂水療療程，都能輕鬆觸發這項現金扣減。每張訂單可享一次扣除優惠（折扣金額不疊加），名額有限，先到先得。

9月4日上午11時搶購 $108 Yamm 自助午宴 Mira eShop在9月4日推出限量震撼優惠，Yamm 自助午宴（星期一至五）快閃價 $108！Yamm 自助午宴齊集四大環球滋味主題，無論是酸辣開胃的泰越風味、濃郁辛香的星馬經典，還是全新登場的地中海清新海鮮，以及充滿異國風情的絲綢之路佳餚，都能讓味蕾瞬間環遊世界。同場加映的冰鎮海鮮及招牌即切北京烤鴨更是回本必吃之選，大家一於mark定日子搶購！

50多款餐飲水療體驗 Mi+會員享低至 38 折 今次活動涵蓋美麗華集團旗下多間星級食府及水療中心，為 Mi+ 會員帶來低至 38 折的震撼折扣！當中包括38 折享用Mue Mue「青咖喱和牛面頰滋味兩人午餐」和買一送一享用「泰愛夏日精選晚市套餐」、買一送一黑珍珠一鑽唐述「黑珍珠嚐味菜單」、買一送一享用 Yamm「自助午宴：環球滋味主題巡禮 任食冰鎮海鮮片皮鴨」、第2位半價享用「極上新鮮龍蝦自助主題晚宴」和買二送一享用「榴槤忘返周末下午茶自助盛宴」、51 折享用米芝蓮推薦食府國金軒 The Mira「八道菜龍蝦24頭吉品鮑蟹粉尊貴晚餐」和「八道菜龍蝦36頭吉品鮑燉湯經典晚餐」、65 折享用翠亨邨「涼夏冬瓜盅宴」和7 折享用「釀海參叉燒經典二人套餐」、7折享用COCO「拾味香港・十式地道」精緻下午茶和7折享用「法式吉士撻 - 六件裝全口味」、買三送一享用中環國金軒「龍蝦花膠遼參嚐味套餐」和「松茸鮮饌嚐味套餐」、79折享用大宅「尊貴套餐」等。



除了一系列餐飲禮遇，屢獲殊榮 MiraSpa 特別推出超值水療禮遇，包括52折享用「30分鐘磨砂護理及60分鐘瑞典式全身按摩」、53折享用「60分鐘經典The Mira按摩療程」和75折購買「MiraSpa 12個月繁忙時段健身會籍」，有興趣的話記得把握機會！

半價加購國金軒新品流心雙輝月餅禮盒及彩燈迎月尊尚禮盒 「盛夏驚喜賞」期間，更可以半價加購國金軒新品流心雙輝月餅禮盒及彩燈迎月尊尚禮盒，全新設計「萬家慶團圓」尊尚月餅禮盒；低至53折加購「3合1」月餅組合再送金沙奶皇迷你月餅（環保包裝，1盒2個），中秋送禮自用必買！