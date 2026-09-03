自助餐推介｜香港麗晶酒店自助餐 期間限定推香港仔艇仔粉風味 任食龍蝦艇仔粉＋椰汁紅豆冰

港仔「流記艇仔粉」，由即日起至9月16日為食客送上避風塘水上人家的經典滋味！今次期間限定合作，不但原汁原味保留了招牌大地魚湯底的經典艇仔粉，更於自助晚餐時段獨家推出極致鮮甜的「龍蝦艇仔粉」，加上充滿舊香港情懷的椰汁紅豆冰和特調雞尾酒，再配無敵維港海景，絕對是今個九月必食的自助餐！

經典大地魚湯配奢華龍蝦

一碗出色的艇仔粉，靈魂絕對在於那口熱騰騰的湯底。這次聯乘完美重現了昔日漁民在三板艇上烹調的獨特風味，經典燒味艇仔粉選用煎香的大地魚熬製濃湯，配搭滑溜順口的瀨粉，鋪滿燒鴨、叉燒、魚蛋及菜芯，最後撒上蔥花與自家製白胡椒粉提香，每一口都能品嚐到舊日漁港的鮮香，值得一試！自助晚餐時段獨家供應的「龍蝦艇仔粉」更是必食之選。大廚巧妙地加入本地青龍蝦與鮮蝦，將瀨粉浸潤於濃郁鮮甜的蝦湯之中，把原本樸實的風味昇華至當代精緻質感的層次，每一口都充滿奢華的海洋鮮味。



另外飲品方面亦有驚喜，必試Sampan 雞尾酒，以香港傳統平底木船「三板艇」為靈感，將 Bulleit 95 Rye Whiskey、野莓黑醋、薑、柑橘、梳打水、醃洋蔥及紅桑子巧妙交融。酒體在辛香、果韻與微鹹層次之間取得平衡，呼應海港的多重面貌——剛勁而細膩，樸實而優雅。如果喜歡港式風情，亦配搭一杯椰汁紅豆冰，紅豆軟綿綿的口感，配上椰奶的香滑與淡奶的醇厚，為自助餐作完美句號！