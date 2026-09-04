味美道來｜名門學霸不靠家族人脈 靠雙手自創香港情懷手工朱古力Ki Chocolate by YC (有片)

朱古力是甜還是甘苦？對於Ki Chocolate by YC 創辦人蒙思穎 (Cecilia) 來說，每片朱古力都記載了她的奮鬥歷程。「別人做的朱古力款式，我不想跟風，我要突破做人家沒試過的口味！」即使度過無數捱更抵夜的日子，她的媽媽總在身旁給予溫柔有力的支持。
文:Vera Gee 攝:羅錦鴻、鍾式明
雙學位學霸棄專才做朱古力師
出身於某商家大家族的學霸後人蒙思穎，自小跟隨家人移居加拿大，與廚藝有一手的媽媽最愛一起做曲奇。後來回流香港，於香港大學攻讀會計及工商管理雙學位，卻毅然放棄走專業人士的康莊大道，寧跟媽媽在2019年創辦曲奇網店品牌Yass Cookies。不靠家族人脈，憑一雙手努力耕耘，手作高質素客製化曲奇及宴會糖果。累積了口碑，一年前再創立手工朱古力品牌Ki Chocolate by YC，與不少大品牌Chloe、Dior、Omega、Prada、渣打銀行等合作。
回顧創業初期聽過不少冷言冷語，看輕她能力，懷疑她能否賺到錢、能否生活、做網店沒有實體舖不可能成功云云。然而她性格堅毅好勝，「我是不會認輸！你越看不起我，我就要越證明給你看，我們是做到的！越大壓力，我會越有衝勁去做！」
聯乘悅和醬園 芫茜豉油朱古力
她用原材料鑽研大膽口味的朱古力，當中有聯乘本地老字號悅和醬園的芫茜豉油軟心朱古力，用61%黑朱古力、鮮奶油、新鮮芫茜和芫茜豉油製作。編者試食之後出乎意料的討好，芫茜味清香，豉油鹹味恰到好處，與朱古力的甘甜毫無違和感。朱古力外殼脆中帶幼滑，可可味道純淨；軟心餡綿滑細膩味道豐富。
腸粉醬料、鹹魚蝦膏、咖喱口味
她喜歡注入香港本地特色元素，如腸粉良伴特級豉油、辣椒醬、混醬(芝麻醬及甜醬)，這3款口味偏濃郁，在舌頭上衝擊味蕾。最近又跟大澳老字號勝利香蝦廠聯乘，自創鹹魚、蝦膏味朱古力，兩款都重口味，鹹甜交織。亞洲醬料軟心朱古力亦有3種口味：港式咖喱、泰式青咖喱及紅咖喱，由咖喱各種香料煮成濃醬做柔滑奶油餡，香料味天然傳神，尤其港式咖喱帶辛勁餘韻，還原街頭篤魚蛋風味。
鑽研養生冬蟲夏草朱古力
「我很希望創造到媽媽爸爸小時候嘗過而現在已經缺少的懷舊味道，新年曾推出鮑魚造型蠔油冬菇朱古力、小籠包樣薑醋朱古力、茶餐廳系列紅豆冰、沙嗲牛肉麵口味朱古力。研發每一款朱古力時，我們都要嘗試很多不同的方法，配不同產地和百分比的朱古力，令鹹和甜都要平衡。我們的養生系列排裝朱古力，加入冬蟲夏草、25年陳皮、靈芝，磨粉後混合製成。挑選了單一產地多明尼加的64%有機黑朱古力，富有果實風味，能將苦澀味蓋過，會容易入口。」
媽媽暖心支持
為保持質素，每一款朱古力由她親手製造，不假手於外人。在爸爸離世後，樂齡族媽媽總站在身邊幫頭幫尾，不言倦瞓身支持，母女間的溫情令朱古力更添上溫度。