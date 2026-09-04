味美道來｜名門學霸不靠家族人脈 靠雙手自創香港情懷手工朱古力Ki Chocolate by YC (有片)

朱古力是甜還是甘苦？對於Ki Chocolate by YC 創辦人蒙思穎 (Cecilia) 來說，每片朱古力都記載了她的奮鬥歷程。「別人做的朱古力款式，我不想跟風，我要突破做人家沒試過的口味！」即使度過無數捱更抵夜的日子，她的媽媽總在身旁給予溫柔有力的支持。

雙學位學霸棄專才做朱古力師

出身於某商家大家族的學霸後人蒙思穎，自小跟隨家人移居加拿大，與廚藝有一手的媽媽最愛一起做曲奇。後來回流香港，於香港大學攻讀會計及工商管理雙學位，卻毅然放棄走專業人士的康莊大道，寧跟媽媽在2019年創辦曲奇網店品牌Yass Cookies。不靠家族人脈，憑一雙手努力耕耘，手作高質素客製化曲奇及宴會糖果。累積了口碑，一年前再創立手工朱古力品牌Ki Chocolate by YC，與不少大品牌Chloe、Dior、Omega、Prada、渣打銀行等合作。

回顧創業初期聽過不少冷言冷語，看輕她能力，懷疑她能否賺到錢、能否生活、做網店沒有實體舖不可能成功云云。然而她性格堅毅好勝，「我是不會認輸！你越看不起我，我就要越證明給你看，我們是做到的！越大壓力，我會越有衝勁去做！」