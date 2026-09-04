米芝蓮一星加持！《紅糖》限定4日四手聯乘宴 $648歎頂級黃魚獅子頭/144層燒鵝酥

香港近年不乏強強聯手的精緻盛宴，但動輒數千元的定價總讓人卻步。這次紅磡嘉里酒店「紅糖」帶來的限時驚喜，卻破天荒走親民高質路線。餐廳邀請了連續兩年摘下米芝蓮一星的福州香格里拉「江南灶·融府」主廚馬緒鵬來港，與紅糖行政總廚余偉經攜手，在9月9日至12日期間舉辦限時4天的粵淮四手聯乘盛宴。當中的五道菜商務午市套餐，每位只需港幣 $648，以星級陣容而言，性價比高得讓人驚喜。

這次聯乘的靈魂，在於將淮揚菜的頂級刀工、福建的在地海鮮，完美融入新派粵菜之中。不論午市或晚市，最矚目的焦點絕對是「東海黃魚獅子頭」。傳統獅子頭多用豬肉，這次主廚破格精選深海大黃魚，純以手工將細嫩魚肉剁碎、摔打成形。經過慢火燉煮後，魚肉獅子頭徹底吸飽了醇厚的高湯，入口即化，滿嘴都是海洋的清甜，既保留了淮揚菜的精緻，又帶有閩菜的鮮美。

除了獅子頭，午市的點心拼盤同樣顯心思。「一品燒鵝酥」由師傅反覆手工摺疊出多達144層的酥皮，咬下去層層鬆脆，內裡包裹著濃郁惹味的燒鵝餡，口感對比強烈。另一道四手聯乘的代表作「鮑魚紅燒四點金」，則選用肥美厚實的鮮鮑魚，搭配福建傳統名饌「四點金」(豬腳的黃金部位)，以秘製醬汁燜至極致入味。鮑魚彈牙、豬肉脂香四溢，醬汁層層滲透，叫人欲罷不能。

晚市盛宴：A4和牛叉燒 松露白玉龍蝦球

若想體驗更極致的奢華，六道菜的晚市尊貴套餐($1,288)是完美選擇。前菜的「楓糖和牛叉燒」棄用傳統豬肉，改用優質鹿兒島A4和牛，配上楓糖烤至外層微焦，肉質嫩滑，油花在舌尖瞬間化開。海鮮愛好者則不能錯過「松露白玉龍蝦球」及「炭燒小響螺配麵」。前者以鮮嫩澳洲龍蝦配搭清甜大根，幽雅的松露香更烘托出龍蝦的天然鮮甜；後者則透過炭火炙烤激發出小響螺的澎湃海味，外焦內嫩，手工麵條吸飽了響螺的鮮美原汁，極之惹味。這場結合米芝蓮星級光環與巧手粵菜的盛宴僅限4天，想以極高性價比品嘗頂級中菜，記得提早預約。