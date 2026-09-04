am獨家｜荃灣夫妻小店「米香館」石磨手工新鮮滑溜河粉 自家蜂場釀造蜂蜜(多圖)

am獨家率先報道｜荃灣路德圍食店林立，最近新開一家小店「米香館」，由一對愛吃的夫妻曾生曾太經營，不但誠邀兩位資深酒店廚師坐鎮，甚至堅持自家石磨手工河粉、在大埔林村打造養蜂場釀造天然蜂蜜，誠意滿滿。 文:Vera Gee攝:羅錦鴻

用半新舊米磨漿蒸製 曾生曾太原先從事時裝生意廿多年，全盛時期在香港及台灣擁有87間自家品牌時裝連鎖店，直至2011年身心疲乏決意休息，於是將生意易手。最近才開始轉做飲食，開設這家手工河粉小店。曾生籍貫客家，家鄉常以河粉作主食，湯河炒河撈河不同食法。在從小愛吃河粉的情意結下，堅持用石磨機器將米研磨成米漿，再用蒸爐蒸製成布狀，然後切條成河粉。「一定要用收成一年、半新半舊的米去做。因為新米的米漿太黏，做不到河粉；太舊的米又有陣『糠』味。河粉一定要即日做即日食才會滑、有米香。河粉隔夜就會流失米香，而且會變硬，不夠軟熟不夠順滑。」曾生對兒時美食有要求。

酒店前主廚街市買鮮魚熬魚湯 為了做出最新鮮美味的河粉，原先在店舖廚房現場製作，卻因廚房狹小，石磨機器和蒸爐佔據頗大空間而阻礙煮食，於是將機器和蒸爐搬移往葵涌工場，由專人每天早上駐守工場新鮮製作河粉，並於開舖前運來。曾生20年前曾經營「御膳房」酒樓，因而認識行內一班師傅老友記，在友人介紹下，找來兩位有豐富酒店經驗、對下廚有熱誠的師傅主理出品。他們每天早上會親自走去楊屋道街市挑選靚魚及海鮮，取大眼雞煎香熬煮兩小時而成奶白魚湯，配滋補的花膠紅棗杞子海鮮河粉。海鮮相當足料，有大塊鱈魚膠、蝦、藍青口、扇貝、蠔仔肉及墨魚仔。

大廚：「客人食得滋味，點辛苦都值得！」 其他湯河款式還有瑤柱雲腿海鮮、川式滷肉、汁燒黑毛豬、照燒安格斯肥牛、紅咖喱雞、燒三黃雞、非洲雞等。非洲雞用三黃雞，先以紅椒粉、黑椒等醃味，再將天然香料包括蒜蓉、薑蓉、乾蔥蓉、茄膏、椰奶、炒香的椰絲等熬汁，烹煮半小時期間要不停推勻以免黏底，醬汁香料惹味。紅咖喱都香噴噴，富有辛勁，撈飯一流。兩位大廚很有心，講究用料之餘，更不斷自創區內少見的新菜式替小店增值。他們正在構思四款新鮮波士頓龍蝦配搭，分別伴以蒜香粉絲、芝士法式燴雜菜、鹹蛋醬、紅石榴乳酪，給客人多些選擇。低調不出鏡的大廚輝哥說：「做出品有人欣賞，是廚師最大的滿足感！見到客人食得好滋味，是很喜悅的，點辛苦都值得！」

大埔林村自家蜂場純天然蜂蜜 大家記得要飲支黃荊條蜂蜜水，出自曾生曾太在大埔林村自家養蜂場釀造的蜂蜜調成，有檸檬及鹹檸檬口味，清潤解渴。

米香館 地址:新界荃灣路德圍69號運通洋樓地下R號舖 電話:2383 2116 營業時間:11:30am-10pm(9:30pm最後截單)