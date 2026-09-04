爆旋陀螺｜觀塘商場The ANGLE設爆旋陀螺比賽 笑波子親身落場參賽 總冠軍可赴泰參加國際賽

爆旋陀螺熱潮繼續席捲全城！觀塘商場The ANGLE將於9月5日及6日舉辦爆旋陀螺比賽，邀請全港陀螺粉絲到場見證爆旋陀螺X GP香港賽總冠軍的誕生。總冠軍除了獲得極具收藏價值的閃金色版翔龍突擊4-50FF爆旋陀螺作為獎品，更可獲贊助機票及酒店住宿，代表港澳區到泰國參與GP Final比賽，為港爭光！人氣YouTuber笑波子亦會落場參賽，與其他選手一決高下，各位萬勿錯過。

觀塘商場The ANGLE將於9月5日及6日舉辦爆旋陀螺比賽，邀請全港陀螺粉絲到場見證爆旋陀螺X GP香港賽總冠軍的誕生。

首階段比賽吸引過千人到場 過百選手爭奪港總冠軍 爆旋陀螺比賽設有多種賽制，包括「GP香港賽（6-12歲）初賽」、「G2單人賽（6歲或以上）」和「G2大小同樂賽」，首階段比賽已經於8月29至30日完成，並吸引超過2000名爆旋陀螺手及愛好者到場。9月5至6日下午2時45分至晚上7時舉辦的「GP香港賽（6-12歲）初賽」次階段以及決賽，將會有超過150位選手爭奪香港總冠軍寶座。全場總冠、亞、季軍不但可以獲大會頒發獎盃，更將分別獲得代表陀螺手最高殊榮的閃金色版、白銀色版、赤銅色版翔龍突擊4-50FF爆旋陀螺。GP香港賽總冠軍同時可獲贊助二人同行機票及酒店住宿，於12月代表港澳區遠赴泰國參與GP Final比賽，為港爭光。

笑波子親身參賽 與粉絲一決高下 此外，人氣YouTuber兼爆旋陀螺粉絲「笑波子」亦會親身上場比。他將於9月6日舉辦的「笑波子挑戰賽」，與來自聯校比賽的陀螺手以及現場觀眾，以爆旋陀螺決一高下。

The ANGLE 「爆旋陀螺X GP 2026 香港賽」暨相關系列賽事 日期： 9月5至6日（星期六至日） 地點： 香港觀塘巧明街98號The ANGLE L1中庭 試玩區開放時間： 上午11時至下午10時 各項賽事詳情 GP香港賽（6-12歲）初賽及決賽 舉行日期： 2026年9月5日（星期六） 舉行時間： 初賽：下午2時45分開始；決賽：下午4時開始 獎項： 總冠、亞、季軍除了可以獲大會頒發獎盃之外，更將分別獲得閃金色版、白銀色版、赤銅色版翔龍突擊4-50FF爆旋陀螺一個。GP香港賽總冠軍將會獲贊助二人同行機票及酒店住宿*，代表港澳區於12月遠赴泰國參與GP Final爭取冠軍。 *贊助「二人」為總冠軍選手本人及其同行人士或監護人。二人必須為香港或澳門永久居民。大會保留贊助事項最終決定權。 兒童的科學盃（6-12歲） 舉行日期： 2026年9月5日（星期六） 舉行時間： 上午11時開始 G2 聯校比賽 舉行日期： 2026年9月6日（星期日） 舉行時間： 上午11時開始 G2 2人隊際賽（6歲或以上） 舉行日期： 2026年9月6日（星期日） 舉行時間： 下午5時15分開始 獎項： 「兒童的科學盃」、「G2聯校比賽」、「G2 2人隊際賽（6歲或以上）」三項比賽冠、亞、季軍將分別獲得閃金版、白銀色版、赤銅色版爆旋陀螺發射器（非賣品）一個。 笑波子挑戰賽 舉行日期： 2026年9月6日（星期日） 舉行時間： 下午4時至5時