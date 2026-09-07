Aesop《香水寓言》登場　12款香氣寫成故事換上琥珀新裝

Aesop 全新香水系列《香水寓言》把草本香氣、文學意象與全新瓶身融為一體，讓每款香水化成可閱讀、可感受的故事。首階段共8款作品於2026年9月起上市，包括無邊荒境 (Erémia)、蓓蕾芬芳 (Aurner)、鏡之密語 (Eidesis)、馥璨玫瑰 (Rōzu)、悟澈本真 (Tacit)、岩岸永駐 (Karst)、無聲煜動 (Hwyl) 及無形之息香水 (Aēr)，其餘款式將於2027年2月推出。

二十年香氛旅程 氣味化作寓言

自首款馬拉喀什香水（Marrakech）面世，Aesop逐步把植物配方經驗延伸至香氛創作，系列現已發展至12款。品牌共同創辦人暨首席顧客長Suzanne Santos指出，香水不應只是追隨潮流，而是與使用者的生活及直覺產生共鳴；每款作品亦由個人感受出發，結合科學與詩意，呈現細膩而鮮明的個性。

新系列遂以寓言為創作軸心，讓香氣回應信任、堅韌與重新出發等當代命題。相關詩句會印在外盒上，為嗅覺體驗添上一層思考；其中悟澈本真香水 (Tacit)談人與人之間的信任，岩岸永駐香水(Karst)則聚焦變動中的內在安定。