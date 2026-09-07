Aesop《香水寓言》登場　12款香氣寫成故事換上琥珀新裝

Aesop 全新香水系列《香水寓言》把草本香氣、文學意象與全新瓶身融為一體，讓每款香水化成可閱讀、可感受的故事。首階段共8款作品於2026年9月起上市，包括無邊荒境 (Erémia)、蓓蕾芬芳 (Aurner)、鏡之密語 (Eidesis)、馥璨玫瑰 (Rōzu)、悟澈本真 (Tacit)、岩岸永駐 (Karst)、無聲煜動 (Hwyl) 及無形之息香水 (Aēr)，其餘款式將於2027年2月推出。
二十年香氛旅程 氣味化作寓言
自首款馬拉喀什香水（Marrakech）面世，Aesop逐步把植物配方經驗延伸至香氛創作，系列現已發展至12款。品牌共同創辦人暨首席顧客長Suzanne Santos指出，香水不應只是追隨潮流，而是與使用者的生活及直覺產生共鳴；每款作品亦由個人感受出發，結合科學與詩意，呈現細膩而鮮明的個性。
新系列遂以寓言為創作軸心，讓香氣回應信任、堅韌與重新出發等當代命題。相關詩句會印在外盒上，為嗅覺體驗添上一層思考；其中悟澈本真香水 (Tacit)談人與人之間的信任，岩岸永駐香水(Karst)則聚焦變動中的內在安定。
琥珀新裝
新瓶延續品牌的極簡風格，以高挑琥珀色玻璃瓶配上圓拱瓶底，瓶蓋靈感來自墨爾本常見的玄武岩。金屬琥珀色字樣、壓印徽章及凹印細節，為外觀增添質感；可拆式噴頭亦令瓶器更方便回收。
無邊荒境 (Erémia) 主要香調：番茄葉 意境香調：混凝土 乾草、鳶尾花、羅勒，喚起雨後裂縫混凝土的礦物氣息；帶有大地氣息而 青綠的番茄葉，則從中萌生。
蓓蕾芬芳 (Aurner) 主要香調：白木蘭葉 意境香調：銀礦 廣藿香之心、羅馬洋甘菊、大量粉紅胡椒，勾勒出銀礦虹彩般的堅定意志； 白木蘭葉則帶來大膽無畏的草本綠意氣息。
鏡之密語 (Eidesis) 主要香調：檀香 意境香調：鏡子 橙花、苦橙、黑胡椒揉合的香調氣質，勾勒出閃閃發光的鏡面，並由沉穩的 檀香作為迷人底蘊。
馥璨玫瑰 (Rōzu) 主要香調：玫瑰 意境香調：棘刺 紫蘇、岩蘭草、茉莉交織，勾成棘刺不屈的氣息；玫瑰則以異想之姿，生長 出未曾預見的多重面貌。
悟澈本真 (Tacit) 主要香調：羅勒 意境香調：初光 由柚子協調、岩蘭草、甜茴香構成的「初光」悄然拂曉；羅勒則帶來青翠 明亮的迷人活力。
岩岸永駐 (Karst) 主要香調：杜松 意境香調：海沫 由西瓜酮、鼠尾草與粉紅胡椒構成的「海沫」氣息緩緩升起；杜松清冽純淨 的獨特氣息，則在潮汐起落之間穩然佇立。
無聲煜動 (Hwyl) 主要香調：乳香 意境香調：柏樹森林 雪松、柏樹、百里香交織出古老森林的枝葉氣息；乳香則以樹脂般的深邃 氣息，在其中幽幽閃現。
無形之息香水 (Aēr) 主要香調：肉豆蔻 意境香調：純淨空氣 天竺葵、醒目薰衣草、迷迭香交織，令人聯想起一縷純淨空氣，拂過崎嶇 高地，落入肉豆蔻細緻入微、暖意層疊的氣息之中。